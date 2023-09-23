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25元喝萬波！ 連續18天「麗雅烏龍」4杯只要100元，加碼戴中秋柚子帽買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／萬波島嶼紅茶
圖／萬波島嶼紅茶

補班日小確幸＋中秋節、雙十節好康追起來！ 萬波島嶼紅茶即日起舉辦長達18天「大杯麗雅烏龍」4杯100元的優惠活動，讓大家補班日、中秋節、雙十連假都能與親人好友相聚共享喝萬波，再加碼中秋連假戴柚子帽免費贈送「白柚烏龍」乙杯。

圖／萬波島嶼紅茶
圖／萬波島嶼紅茶

來自台灣南投茶區的黃金烏龍，茶湯色澤金黃、風味醇厚、香氣回甘無窮的「麗雅烏龍」，今年中秋蓄勢待發，準備在三天連假烤好烤滿的同時，成為清爽解膩、消暑解渴的最佳選擇，現正推出一連18天大杯麗雅烏龍「4杯100元優惠」(僅限門市現場購買、電話與你訂自取，並僅提供微糖少冰、無糖少冰二種選擇)，一路喝到雙十連假的最後一天，然而因為各門市原料有限，建議提早預約訂購，賣完為止。

圖／萬波島嶼紅茶
圖／萬波島嶼紅茶

此外，中秋三天連假萬波再重磅加碼，自9/29至10/1，只要戴著柚子帽到萬波門市消費任一飲品，不限金額即可免費贈送中杯「白柚烏龍」(固定微糖少冰)乙杯，同一頂柚子帽僅限同一人配戴，並只能兌換一次，數量有限。「白柚烏龍」採用盛產期文旦柚子，新鮮果肉急速冷凍鎖住甜分，再搭配天然蜂蜜與麗雅烏龍調製而成，成為了中秋飲品最應景選擇！

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