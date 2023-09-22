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不用苦苦追車！ 全台高人氣「美食餐車市集」快閃花博 40家排隊名店+「木曜餐車」也現身

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／有趣市集提供
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補班日可以趴趴走的朋友別錯過！ 全台高人氣「美食餐車市集」連3天快閃花博，有趣市集帶來了台北首個「全餐車市集Food Truck Bazaar」，自9月22日至9月24日登場，現場匯集了超過40個排隊餐車美食，還有首次出攤的「木曜家廚房」攜人氣女星丘涵帶來廣島燒，以及台南寫真巴士首度北上亮相。

圖／有趣市集提供
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市集囊括了全台超過40家異國美食、台灣素食、甜點、酒飲等人氣型格餐車，必排人氣餐車有阿嬤味道的素食鹹水雞「林針嬤鹹水G」、古早味台式小點心「方人也鮮奶麻糬研究室」、軟法堡「尤牧」、噴汁德腸堡「柴窯火腿邊緣人號」等，連精釀啤酒品牌「臺虎精釀露飲車」都開進現場，讓大家一同微醺。

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異國料理則有BBQ美式餐車「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」、日本小吃「ㄔ丸了章魚燒」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「Good Morning!Việtnam越南麵包」、「角樂子香港在地小食」、泰式料理「泰唬了」、「LA la Taco啦啦塔可餐車」、「愛爾蘭funs」、「Maxie邁可司」、西班牙餐酒館「PS TAPASXNOMAD」等，讓人每一國都想來一口。

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首次出攤、全餐車市集最大亮點的「木曜家廚房」，現場將偕同《木曜4超玩》人氣女星丘涵一起現身，帶來廣島燒及限定搖搖杯麵，於活動期間只要前往木曜家餐車消費，並拍照打卡，還可以獲得市集限量版「木曜Q版貼紙組」數量有限，木曜迷絕對要把握。

圖／有趣市集提供
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有趣市集也引進台南寫真巴士「三角コーン（錐）写真巴士」，是知名打卡景點「又又美」主理人所打造品牌，首度北上亮相，現場提供兩款限定版拍照框。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有趣市集「全餐車市集 Food Truck Bazaar」

日期：9/22 至 9/24

時間：週五17:00-22:00、週六14:00-22:00、週日14:00-20:00

地點：圓山花博花海廣場(圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

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市集 花博

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