「2023國際咖啡日」爽喝咖啡優惠！ 超商+連鎖咖啡買一送一　星巴克+85℃第2杯半價

咖啡控絕不能錯過！ 一年一度的10月1日「國際咖啡日」又到了，10月開喝全台咖啡飲品，有7-ELEVEN有精品拿鐵買11送11、萊爾富有加5元多１杯、星巴克第2杯半價等等，趁著連假在家配著醇厚咖啡嚐月餅，開工上班立持續爽喝好康，統統喝一輪！

●星巴克

星巴克迎接「國際咖啡日」自即日起至10/3期間，全日於外送平台foodpanda購買2杯特大杯冰熱/風味一致的「冷萃咖啡」或「特選那堤」，可享第2杯半價優惠，期間購買咖啡隨行外帶盒+4片棉花糖巧克力手工餅乾可享550元優惠價！同一期間，foodomo平台享特大「特選美式」、「特大密斯朵」第2杯半價。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

●7-ELEVEN

7-ELEVEN「國際咖啡日」活動，集結10大咖啡知名品牌專案價、CITY PRIMA精品咖啡全品項、CITY CAFE大杯以上任選第2杯半價，即起至10/1加碼CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵同品項買2送2、大杯冠軍美式買1送1。另，即日起至10/5於行動隨時取OPEN POINT APP，有CITY PRIMA大杯精品美式買11送11、大杯精品拿鐵買11送11、中杯精品美式買7送4、中杯精品拿鐵買7送4、小農水果冰磚系列買2送2、CITY CAFE特大美式買7送7、特大拿鐵買5送2等優惠組可寄杯。

圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

全家「國際咖啡日」活動推出即日起至10/17 Let’s Café全品項第2杯5折、Let’s Café PLUS氣泡咖啡買1送1。即日起至10/3 UCC、貝納頌等多種指定咖啡商品第2件6折、指定麵包搭指定美式/拿鐵享49/59/69元組合優惠價、指定濾掛咖啡買一送一等優惠。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富歡慶國際咖啡日，即日起10/1推出Hi Café「特大杯冰柚香風味美式咖啡」享特惠59元、Hi Café「大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡」同品項加5元多一杯，10/2至10/4於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café「大杯美式」買8送5與「大杯拿鐵」買8送4，兌換期限長達85天，還可跨店取、分批領、轉贈好友。

圖／萊爾富提供

●OK MART

OKmart於即日起至10/2推出門市購買「莊園級美式/拿鐵」，含濃厚系、不限冰熱享同品項買2送1，OKAPP會員於OKmall雲端商城團購，享「大杯莊園級美式/拿鐵」同品項買10送5、買20送12優惠，加碼送OKpoint 815點，此外更推出OKCAFE莊園咖啡豆聯名麵包「咖啡墨西哥麵包」搭配美式組合價49元，

圖／OKmart提供

●85℃

國際咖啡日85℃推出大杯「就是海岩咖啡」和中大杯秋季新品「烏龍鴛鴦拿鐵」第2杯半價，可任選搭配，另10/5起消費任一商品，還可以149元加購一個麻布手提購物袋。

圖／85℃提供

●路易莎

路易莎慶祝10/1國際咖啡日，於10/1至10/3限定3日，11點前推出咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)。

圖／路易莎

●cama café

cama café慶祝國際咖啡日，10/1至10/2於門市購買「大杯精品手沖」全系列享9折優惠！只要於手機下載cama café APP並完成註冊，不限資格即可領取該優惠券。

圖／cama café

●ABG Coffee

ABG COFFEE國際咖啡日推出限定優惠活動，於即日起至10/1購買ABG House Blend或ABG Drip Filter Coffee享85折優惠，官網與門市同步優惠。

圖／ABG Coffee提供

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