5大鮮果茶飲手搖推薦！ 麻古「葡萄波波」、大苑子「柳丁綠」回歸 Mr.Wish、功夫茶「芭樂系列」快來一杯超解膩

中秋吃烤肉太飽太膩了嗎？ 快來看看5家「鮮果茶飲系列」手搖飲料推薦，喝得到葡萄果粒的麻古、大苑子鮮搾柳丁綠茶解膩必備，還有紅心芭樂、芭樂+檸檬的絕妙搭配組合，Mr.Wish、功夫茶新茶報到，喝得到新鮮絕妙滋味，快來點一杯解解中秋大吃特吃的油膩！

麻古茶坊→「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」

圖／麻古茶坊

麻古茶坊的鮮摘葡萄季來了，全台門市10/1上市2飲品款特色回歸，「芝芝葡萄果粒」採用經過層層嚴選的飽滿葡萄與奶霜和茶凍相輔相成，豐富滿料超飽足感，「葡萄果粒波波」以紫色葡萄冰沙為基底，霸氣豪邁加入葡萄果肉、爽脆波波以及自製綠茶凍，完全是咀嚼控殿堂級飲品。

大苑子→「台灣鮮搾柳丁綠」

圖／大苑子

大苑子銷售排行前三名的國民飲品「台灣鮮搾柳丁綠」於中秋節正式回歸，此外聯名Red Bull系列「Red Bull能量小搖百」也全新上市，再加碼即起至10/1，大苑子門市或大苑子APP線上訂購經典飲品優惠活動，「翡翠檸檬」大杯買二送一，與烤肉美食超絕配。

Mr.Wish→「粉紅芭樂酪酪、芭樂檸檬冰沙」

圖／Mr.Wish

Mr.Wish鮮果茶玩家與加菲貓合作聯手，最新推出2款紅心芭樂飲品，特製「粉紅芭樂酪酪」以紅心芭樂與鮮奶優格製成冰沙，再搭Q彈青葡萄凍，果香咀嚼感十足，「芭樂檸檬冰沙」嚴選來自高雄旗山的紅心芭樂製成冰沙，搭配檸檬清新酸甜，紅心芭樂濃郁感更升級。

圖／Mr.Wish

與加菲貓合作檔期間，凡購買紅心芭樂新品即贈「加菲貓環保罐」，數量有限，同時購買飲品，在杯膜、紙杯、隨身瓶都可以看到加菲貓家族的可愛蹤跡，手刀快來門市嚐鮮。

功夫茶→「芭樂輕檸、芭樂檸檬綠、芭樂梅莎莎」

圖/功夫茶提供

功夫茶推出全新「芭樂系列」飲品，「芭樂檸檬綠」選用100%新鮮芭樂原汁與檸檬原汁，搭配翠玉綠茶，微酸微甜的口感，尾韻還喝得到淡淡茶香；另外「芭樂輕檸」走酸甜平衡的口感；「芭樂梅莎莎」冰沙風味超消暑，芭樂原汁加入甘甜梅粉，越喝越濃郁美味。

10/31前，到功夫茶門市玩「十八啦」擲骰子玩遊戲，擲出豹子（三顆骰子點數皆相同）就可以獲得免費喝。沒擲出豹子也可以獲得20元飲品折價券。

COMEBUY→「粉芋玫普奶茶、玫普奶茶、玫瑰普洱茶」

圖／COMEBUY

COMEBUY選在入秋之時為大家暖心，以經典玫瑰普洱飲品為基底，推薦新組合加料飲品「粉芋玫普奶茶」，以獨家粉條加上芋薯圓，讓粉絲有全新時尚飲選擇。讓中秋假期有更多體驗機會，即日起至10/1止，全台COMEBUY現場門市點購「玫普系列飲品」粉芋玫普奶茶、玫普奶茶、玫瑰普洱茶，享杯杯現折20元，每人最高限購三杯，每日限量100杯，數量有限，售完為止。

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