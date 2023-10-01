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回不去了？西堤牛排「菜單改版」經典主餐被消失 網崩潰：只剩回憶
網友慟！王品集團旗下人氣連鎖西餐「西堤牛排」一直是許多人的聚餐、慶生首選，除了主打原塊牛排外，「香煎鴨胸」也是不少饕客的最愛，但近日有網友發現，西堤的主餐鴨胸「不見了」，詢問服務人員後告知，菜色會做更新，有許多網友得知該消息被打擊道「沒有鴨胸就不去了」。
日前，有網友前往西堤牛排用餐，翻看菜單時發現「鴨胸不見了」，經詢問才知道原來是菜色更新，原本一整塊厚實多汁的香煎鴨胸改為「法式香煎鴨胸佐醬香魷魚」，而圖片中該主餐的鴨胸僅有兩片，讓不少喜愛鴨胸的饕客哀號「好失望噢！我去西提只吃鴨胸欸」、「鴨胸真的不能不見，吃西堤唯一會點的主餐」。不過，據網友更新資訊，西堤牛排目前有兩版菜單，分為限定店與一般店，大部分門市仍使用舊菜單，建議訂位時跟先向服務人員確認。
而西堤菜單改版同時掀起熱議，有網友留言「大家還記得超好吃的巧克力袋冰淇淋嗎？為什麼都不回來」、「還有前菜那個蝦子配黃黃的醬，份量越來越少！」、「之前下架丁骨被一堆人罵，結果過幾個月就復出了」等，也由於菜單持續更新，部分餐點改版後不復返，讓原有偏好的老饕嘆「以前好愛吃王品系列，後來菜單越改越差就不再去了」、「菜單一路改改改」、「真的是只剩回憶」。
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