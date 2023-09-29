「紅葉蛋糕」連續1個月進駐台中！快閃送30元優惠券，下載app再送哈根達斯100ml

紅葉蛋糕要快閃進駐台中了！全台首家專注於鮮奶油蛋糕的專門店「紅葉蛋糕」即將9月30日於台中新光三越中港店震撼登場。尤其鮮奶油源自歐洲進口的純淨乳源，以獨家技術製作，完美融合了戚風蛋糕的輕盈與鮮奶油的濃郁，人氣一直是蛋糕界的翹楚。

圖／翻攝自新光三越台中中港店臉書粉專

快閃期間（9/30-10/30），蛋糕將每天從13:00開始販售，銷售方式依現場需求調整，但請注意，數量有限，售完即止。不僅如此，現在還推出限定活動，只要完成指定任務，即可享受到「芋泥啵啵杯」30元的折價優惠，每人限量一杯。

圖／翻攝自新光三越台中中港店臉書粉專

最後下載新光三越APP，申辦橘卡並成功綁定，即可獲得「哈根達斯草莓冰淇淋100ML」，有美味蛋糕與冰淇淋超享受，揪團吃起來了！

圖／翻攝自新光三越台中中港店臉書粉專

圖／翻攝自新光三越台中中港店臉書粉專

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