只有更狂「Mister Donut 推出湯麵了！10/11日本限定開賣，還有萬聖節特別版

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聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／日本Mister Donut官網翻攝
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為了慶祝飲茶系列的盛大30週年慶典，甜甜圈巨擘「Mister Donut」日本特製出日式經典的「Mister Donut湯麵」，消息一出吸引湯麵與泡麵控的注意，國人趁連假若有前往日本旅遊，一定要試試！

圖／日本Mister Donut官網翻攝
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飲茶系列30週年，Mister Donut日本店居然推出泡麵了！特製版「Mister Donut雞湯麵」不僅是Mister Donut首度嘗試的泡麵創舉，更是為了滿足那些熱愛雞湯麵和泡麵的忠實愛好者。預計10月11日正式開賣會排隊一波。

圖／日本Mister Donut官網翻攝
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「Mister Donut雞湯泡麵」強調非油炸的麵體，賦予麵條絲滑的Q彈口感，仿佛在品味新鮮的手工麵條。搭配豐滿而清爽的雞湯，這絕對是一場舌尖上的饗宴，每一口都充滿豐富的雞香風味。不僅如此，泡麵上還附贈了甜美的甜甜圈造型麵麩，把甜甜圈的精神運用在泡麵上，令人莞爾一笑。對於計畫連假前往日本旅遊的朋友，這可絕對是一個不可錯過的美食之一。另外因應萬聖節，Mister Donut也推出應景甜甜圈，不妨一起嚐鮮看看。

圖／日本Mister Donut官網翻攝
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泡麵 Mister Donut 甜甜圈 日本旅遊

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