免去日本到高雄「祈願の千野村」看花火慶典！美食+免費和服體驗統統都有
在高雄被譽為「小京都」的日式園區「祈願の千野村」，即將隆重慶祝其一周年紀念。為了慶祝這一重要時刻，該園區將於9月30日和10月1日連續兩日舉辦炫目的「花火祭」慶典活動，適合親子或情侶朋友一起參加！
這場為期兩天的盛典將呈獻一系列精彩活動，包括祭典遊行、日式攤位、魔術表演和現場音樂演出。此外，「千野町」攤販街道將為您帶來多種美食選擇，如章魚燒、鯛魚燒、烤豬肉、冰淇淋等，還有各種遊戲攤位，營造出日式祭典的市集氛圍，很好玩。
另外在活動期間，只需在Google上給予五星評價，即可享受一小時的免費和服體驗，並參加手繪風鈴、紙扇DIY手作活動，以及別開生面的「搗麻糬表演」。而最令人期待的一定是晚上19:00後的高空煙火秀，是中秋連假中不容錯過的浪漫時刻，歡迎讀者攜帶親朋好友前來。
祈願の千野村「2023花火祭」
日期：9/30、10/1
時間：14：00～19：00
地點：高雄市燕巢區七星路80之20號
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