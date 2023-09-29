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板橋必吃「黑金滷肉飯」回來了！ 板橋「大碗公羊肉」10／9重新開業 老饕們讚爆
板橋必吃美食回歸！ 今年6月份因租約到期而歇業的板橋人氣美食「大碗當歸公羊肉」，27日意外發出公告「將於10/9號重新開業」，讓饕客網友們嗨喊：終於盼到啦！
大碗當歸公羊肉在google上評論獲得近1,500則高評價，平均獲得4.5顆星，深售不少民眾與在地居民喜愛，今年6月份因租約到期而歇業，沒想到有機會再度復活回歸，目前google地圖的店名已更替為「大碗公當歸羊肉（即將開業）」，而重開業新址就選在靠近「捷運新埔站」附近，讓網友們大讚。
店內提供帶皮羊肉湯、羊大骨湯、羊小排湯等多種湯品，還有延伸而成的羊肉麵線、米粉、冬粉等餐點。除了羊肉料理之外，店內的「滷肉飯」肥潤中帶著鹹甜香氣且具醬色，被粉絲們譽為「板橋必吃黑金滷肉飯」，是許多饕客必點的人氣餐點，加顆滷蛋更是絕配。
「大碗公當歸羊肉」復活消息一出，網友們紛紛開心留言「一定要去朝聖」、「太棒了」、「等很久了」、「好讚，離捷運站好近喔」、「心心念念的羊肉要復出了」，甚至有人說是「本季度最值得慶賀的消息」。
大碗公當歸羊肉(10/9號重新開業)
新地址：新北市板橋區四維路112巷2號(近新埔捷運站1號出口)
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