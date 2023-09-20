回憶要掰了！南門市場「徐家點心」突傳將熄燈 老顧客哀號：我的千層饅頭啊

日本關東的「川崎工廠區船舶夜遊」被譽為五大必去夜景之一，而基隆也有以海上觀看基隆港船隻、貨櫃、縱橫50幾座碼頭的玩法值得暢遊，那就是2023年初重新漆上黑色外表再次出動的「水路一號」。

2023-09-14 09:00