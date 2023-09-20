回憶要掰了！南門市場「徐家點心」突傳將熄燈 老顧客哀號：我的千層饅頭啊
好滋味快吃不到了！在北市南門市場飄香70年的老店「徐家點心」突然發布歇業公告，將於9/29熄燈，同時感謝顧客多年來的支持，由於事出突然，令不少老顧客驚嘆「天呀！怎麼會」、「好突然！從小吃到大的好滋味要沒了」。
傳統好滋味「徐家點心」販售多款麵食點心，尤以「千層饅頭」受到廣大饕客喜愛。沒想到「徐家點心」於昨(19)日宣布將在9月29日熄燈。不過，據各方媒體報導及網友討論，「徐家點心」之後將由新老闆接手經營，並改名為「258點心坊」繼續營業，主要團隊不變，因此還是吃得到各式招牌點心、糕點等好味道。
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