台北最潮新地標！ 10/7「南門市場」試營運 12層樓高、254家美食攤位華麗回歸

老台北人都愛逛的南門市場，終於要回來了！歷經近3年的拆除改建，擁有40年歷史的「南門市場」搖身一變成為擁有12層樓高的亮麗大樓，美味老店將一一回歸，在玻璃帷幕新大樓裡繼續傳承大家心中的美味記憶。

圖／取自九典聯合建築師事務所，北市府新工處版權所有

北市南門市場因舊大樓的管線老舊與耐震強度不符使用，於2019年12月1日開工重建，原定8月份試營運，卻因施工廠商工程及攤商需求等細節須調整，預計推遲至10月7日試營運、11月中旬正式開幕，最新確定的是南門中繼市場將營運至9月29日中秋節當天，之後254個攤位便會搬遷至重新改裝的「南門市場」原址。

圖／取自九典聯合建築師事務所，北市府新工處版權所有

圖／取自九典聯合建築師事務所，北市府新工處版權所有

南門市場新大樓質感大升級，包含地下5層、地上12層，不只外觀新穎，採用大面積落地窗引進戶外的自然光，創造明亮穿透空間，瞬間躍升成為全台北最潮、最文青的市場！

圖／臺北市政府工務局新建工程處

南門市場位於地下2層到地上2層，規劃為B2販賣準備區、B1生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區，一口氣集結了熟食、糕點、生鮮等組合，加上大片落地窗設計，營造出更舒適的用餐氛圍，而地上3層以上樓層由台北市政府相關機關進駐，地下1層則規劃與捷運萬大線、新店線之中正紀念堂站連通，初步估計在2025年初開通，屆時將可更便利地抵達南門市場逛街採買囉！

圖／取自九典聯合建築師事務所，北市府新工處版權所有

圖／取自九典聯合建築師事務所，北市府新工處版權所有

台北「南門市場」

試營運：2023/10/7，開幕日：11月中旬

地址：臺北市中正區羅斯福路一段8號

樓層規劃：B2 販賣準備區、B1 生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區

南門中繼市場營運最終日：2023/9/29

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