大羊商行聯名「洪瑞珍」拿鐵配三明治只要50元！每日限量供應要買要快

大羊商行與洪瑞珍聯名了！自助現做咖啡機品牌「大羊商行」限時限量推出「洪瑞珍配拿鐵或美式咖啡」只要50元的優惠，不論當早餐或是午餐都是非常優惠的組合。

圖／取自大羊商行臉書與LINE官方帳號

圖／旅遊美食特約作者 萊點特別拍攝

作為自助現做咖啡機品牌「大羊商行」，經歷耗費幾十萬的機器採購與場地人力等成本，希望打造CP值高、顧客又能自主買咖啡的服務，快速又方便。品項從拿鐵、抹茶、柳橙汁與巧克力等統統都有，還可以單點牛奶超方便。除了數位支付也可以購買儲值卡，不定期會有儲值優惠。

圖／取自大羊商行臉書與LINE官方帳號

現在正式與洪瑞珍聯名了，洪瑞珍三明治搭配拿鐵或美式熱咖啡，限時限量優惠只要50元，比一般超商咖啡三明治組合便宜許多，附近的上班族或住戶一定要試試看了。更多消息請至「大羊商行」LINE官方帳號查詢。

圖／取自大羊商行臉書與LINE官方帳號

大羊商行

地址：台北市信義區基隆路一段368號一樓

營業時間：11:00-18:00

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