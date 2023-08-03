芭比樂園來了！「美泰兒冒險樂園」2024年開幕，主題園區一次看

粉絲們的願望即將實現！芭比娃娃的玩具製造公司美泰兒驕傲宣布，「美泰兒冒險樂園」即將在明年盛大揭幕！這個夢幻聖地中不僅有芭比專區，還有湯瑪士小火車等主題設施等待著讀者的探索。

圖／取自美泰兒Mattel網站

成立於1945年的美泰兒，是美國的跨國玩具製造公司，知名產品包括：芭比娃娃、魔法俏佳人娃娃、UNO、獅子王等品牌授權玩具，為全球最受歡迎的玩具製造商之一。現在「芭比」電影熱潮正夯，預計本週將超越10億美金的全球票房，「芭比宇宙」成真。

圖／取自美泰兒Mattel網站

現在確認將在明年2024年開幕「美泰兒冒險樂園」，將位於美國的亞利桑那州矚目登場。這座佔地九英畝的樂園是度假村VAI的一部分，度假村總面積高達六十英畝！樂園中設有1100多間酒店客房和套房、12家高檔餐廳，耗資4000萬美元打造的音樂會場地和美國最大的人造派對島，必將為亞利桑那州帶來龐大觀光收益。

圖／取自美泰兒Mattel網站

樂園中，遊客們將享受不僅有芭比專區，還有湯瑪士小火車、風火輪小汽車和太空超人等主題設施的驚喜！其中，讓人期待不已的「風火輪雲霄飛車」、「卡丁車」，以及室內的「湯瑪士小火車主題樂園」，都將帶來非凡的娛樂體驗。而「太空超人」的粉絲們則能在一個佔地4500平方英尺的「激光槍競技場」，感受以灰骷髏城堡為主題的刺激戰鬥！

圖／取自美泰兒Mattel網站

不容錯過的「芭比」園區將原汁原味地還原芭比海灘及別墅區，遊客可以在「飛行劇院」中，跟著芭比從水下到太空展開驚險冒險！除此之外，還能在芭比別墅的頂樓，一邊俯瞰如畫美景，一邊品嘗各種招牌粉色飲料和食物。更令人興奮的是，「芭比夢幻衣櫃」將運用最先進的全息技術，讓芭比娃娃栩栩如生地呈現在大家眼前，讓所有遊客都能與芭比一起打造終極衣櫃，敬請關注官方宣告後續消息，也絕對是芭比迷們不可錯過的盛大盛事！

圖／取自美泰兒Mattel網站

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