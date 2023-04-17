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超浮誇「6公分厚豬排三明治」！台北人氣早午餐「日初」期間限定吃得到，店推、主打美味一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／日初 Moni Café粉絲頁
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早午餐爽吃「6公分厚熟成豬排三明治」！位於台北萬華的早午餐店「日初」於3月底推出期間限定超狂新品「極厚熟成豬排三明治」，柔軟奶香生吐司以法國發酵奶油熱煎，中間夾入厚達6公分的多汁熟成豬排，搭配店家獨門醬汁，肉肉控絕對無法抗拒。

圖／日初 Moni Café粉絲頁
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浮誇系「極厚熟成豬排三明治」的豬排竟能厚達6公分。圖／日初 Moni Café粉絲頁
浮誇系「極厚熟成豬排三明治」的豬排竟能厚達6公分。圖／日初 Moni Café粉絲頁

想吃請早！台北質感早午餐店「日初」推出浮誇系「極厚熟成豬排三明治」，豬排厚度目測超過5公分，實際測量甚至厚達6公分，大口咬下滿滿肉汁超滿足。店家表示因熟成豬排使用的部位數量稀少及製作過程繁複，每日限量30份，自營業日早上9點30分起開賣，一份兩人分食也剛剛好。

圖／日初 Moni Café粉絲頁
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有吃過的網友分享大讚「幸運地吃過兩次，超美味」、「許願能常吃到」，看出豬排三明治深受饕客喜愛。此外，店家也推薦燒肉三明治、燒牛肉漢堡等人氣美味，以及主打奶油蛋堡、生吐司、脆皮蛋捲餅等。早午餐吃好吃滿，開啟充滿活力的一天。

圖／日初 Moni Café粉絲頁
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日初 Moni Café

地址：台北市萬華區康定路93號

營業時間：週二至六8:00-13:30（週二營業至14:30）

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