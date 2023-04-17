超浮誇「6公分厚豬排三明治」！台北人氣早午餐「日初」期間限定吃得到，店推、主打美味一次看

「梅居」沒有梅花，卻有長得極好的山櫻花和草山橘，很難想像，半世紀前這裡還是一片山坡柑橘園。當年，住在山腳下的石居伯夫婦，以陋車和徒步上山照護果園，曾歷經風光的草山桶柑外銷全盛期，後因故休耕20年。第二代接手後，為實現父母心願，耗費15年買地、換地、整地，在泥濘山路中開出平坦開闊的道路，打造一座與昆蟲、植物和諧共融的自然教室。

2023-04-17 10:00