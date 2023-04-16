快訊

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

部立苗栗醫院機房起火冒黑煙 半小時撲滅

飄香近80年、傳承三代！台中「旱溪肉圓」外皮Q彈、肉餡紮實，還有8種湯品任你挑

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳／ 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

提到樂成宮美食，這間自1943年傳承三代至今的「旱溪肉圓」可以說是不少在地人與信眾喜愛的小吃，營業將近80年之久，相當驚人！每當下午3點半一開店，內用與外帶的人潮絡繹不絕，不論是想要作為下午點心、晚餐或宵夜，都是不錯的選擇。

台中小吃｜旱溪肉圓位置與環境

旱溪肉圓距離樂成宮走路不到五分鐘的位置，緊臨東光園路的店面，雖然並不大間、招牌甚至有些斑駁，但看到門口停了滿滿的機車，就知道這美味讓饕客們難以抵抗。

這裡除了以肉圓為主外，還有多種湯品可以選擇，來吃肉圓再點碗熱熱的湯品搭配也很舒服。

內用環境還蠻家常的，有著簡單幾張白鐵桌與塑膠椅，不過坦白說室內真的超級暗，魚編已經把照片亮度調了好幾倍。

台中小吃｜旱溪肉圓菜單資訊

這裡提供旱溪肉圓的菜單給你們參考，目前共有肉圓與八種湯品可以選擇，價位從$25-$50元不等。

台中小吃｜旱溪肉圓｜肉圓 $45元

肉圓表面淋上了滿滿的白色甜醬與醬油，再撒上香菜點綴，敢吃辣的話也可以搭配桌上提供的特製辣椒醬；他們家的肉圓皮不算到特別厚，口感偏軟Q，也蠻有彈性的。

內餡是紮實的豬肉瘦肉，頗有肉感，而且醃得十分入味，散發著胡椒香氣，不時還伴隨著筍絲爽脆的口感層次。

台中小吃｜旱溪肉圓｜綜合湯 $50元

綜合湯的基底是酸菜大骨湯，湯頭的風味不僅帶有濃郁的開胃酸勁，就連胡椒也下得蠻重的，適合重口味的朋友。

裡頭的食材有豬血、豬肚、肚腸與隔間肉等等，還蠻豐富的，重點是去腥得蠻徹底的，連平常不太愛吃下水類的魚編都很能接受。

台中小吃｜旱溪肉圓｜小肚湯 $40元

另外一碗我們點的是小肚湯，基底同樣也是酸菜大骨湯，小肚的口感嫩Q，新鮮度也很不賴，喝起來很夠味。

整體來說，旱溪肉圓不論是肉圓或湯品，個人都覺得是偏重口味的路線，飲食習慣比較清淡的魚編私心比較偏好太原路上的「梁特製台中肉圓」多一些，不過有來樂成宮拜拜的話，倒是可以順便來嚐鮮看看，分享給你們參考喲～

旱溪肉圓

營業時間：15:30-23:30

電話：04 2211 4552

地址：台中市東區東光園路592號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

肉圓 小吃 香菜 外帶 宵夜 台中美食

相關新聞

飄香近80年、傳承三代！台中「旱溪肉圓」外皮Q彈、肉餡紮實，還有8種湯品任你挑

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 提到樂成宮美食，這間自1943年傳承三代至今的「旱溪肉圓」可以說是不少在地人與信眾喜愛的小吃，營業將近80年之久，相當驚人！每當下午3點半一開店，內用與外帶

就愛嘎嘣脆！一中街排隊美食「法國道地吉拿棒」多達10種口味，期間限定「超濃起司」邊逛邊吃

現點現炸排隊美食！一中街「法國道地吉拿棒」專賣酥脆好入口的吉拿棒點心，口味選擇多達10種，包含白砂糖、肉桂、抹茶、OREO，就連洛神花、紅茶口味都吃得到，喜歡鹹口的朋友還有期間限定「超濃起司」。長長一

有如霍爾移動城堡！ 台中秘境咖啡廳「十三咖啡」想喝得要靠運氣 先迷路一圈找到再說

udn走跳美食／Kiwi 台中南屯十三咖啡因無菜單咖啡而出名，另外一出名的就是這家隱藏版咖啡館先迷路一圈後才找得到的咖啡館讓來訪的旅人先有耐心尋找才能品咖啡呀！台中南屯十三咖啡靠近台中捷運站

老醫院裡吃造型甜點！鹿港「長源醫院歷史影像館 x 小本愛玉」：相機造型愛玉喚起在地老記憶

udn走跳美食／Kiwi 彰化鹿港美食景點推薦 長源醫院鹿港歷史影像館x小本愛玉，百年歷史影像館，隱藏美味甜點，快來老醫院裡吃造型甜點囉！ 哇！鹿港長源醫院鹿港歷史影像館結合鹿港景點跟鹿港美食

太平樹孝商圈美食「石磨腸粉」，多達20種以上創意港式、廣式腸粉好好味

港式腸粉、廣式腸粉也能很有創意！包入燻雞起司、牛肉泡菜、鯛魚、海鮮總匯的新穎搭配，美味又有趣，還有多款港式茶點與主食等你來嚐鮮，想品嚐創意滿分的港式料理快直奔太平這家老秈味！

「樂子」把6000元變大了！首度進軍中台灣，滿額再送楓糖炸雞、布朗尼兌換券

「樂子the Diner」首次進軍中台灣！美式早午餐餐廳樂子在去年底被瓦城泰統集團收購後，今年3月成功重新開幕新竹店，現確定台中店即將展店與招聘人力，絕對是該品牌首次進軍中台灣市場的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦