飄香近80年、傳承三代！台中「旱溪肉圓」外皮Q彈、肉餡紮實，還有8種湯品任你挑

提到樂成宮美食，這間自1943年傳承三代至今的「旱溪肉圓」可以說是不少在地人與信眾喜愛的小吃，營業將近80年之久，相當驚人！每當下午3點半一開店，內用與外帶的人潮絡繹不絕，不論是想要作為下午點心、晚餐或宵夜，都是不錯的選擇。

台中小吃｜旱溪肉圓位置與環境

旱溪肉圓距離樂成宮走路不到五分鐘的位置，緊臨東光園路的店面，雖然並不大間、招牌甚至有些斑駁，但看到門口停了滿滿的機車，就知道這美味讓饕客們難以抵抗。

這裡除了以肉圓為主外，還有多種湯品可以選擇，來吃肉圓再點碗熱熱的湯品搭配也很舒服。

內用環境還蠻家常的，有著簡單幾張白鐵桌與塑膠椅，不過坦白說室內真的超級暗，魚編已經把照片亮度調了好幾倍。

台中小吃｜旱溪肉圓菜單資訊

這裡提供旱溪肉圓的菜單給你們參考，目前共有肉圓與八種湯品可以選擇，價位從$25-$50元不等。

台中小吃｜旱溪肉圓｜肉圓 $45元

肉圓表面淋上了滿滿的白色甜醬與醬油，再撒上香菜點綴，敢吃辣的話也可以搭配桌上提供的特製辣椒醬；他們家的肉圓皮不算到特別厚，口感偏軟Q，也蠻有彈性的。

內餡是紮實的豬肉瘦肉，頗有肉感，而且醃得十分入味，散發著胡椒香氣，不時還伴隨著筍絲爽脆的口感層次。

台中小吃｜旱溪肉圓｜綜合湯 $50元

綜合湯的基底是酸菜大骨湯，湯頭的風味不僅帶有濃郁的開胃酸勁，就連胡椒也下得蠻重的，適合重口味的朋友。

裡頭的食材有豬血、豬肚、肚腸與隔間肉等等，還蠻豐富的，重點是去腥得蠻徹底的，連平常不太愛吃下水類的魚編都很能接受。

台中小吃｜旱溪肉圓｜小肚湯 $40元

另外一碗我們點的是小肚湯，基底同樣也是酸菜大骨湯，小肚的口感嫩Q，新鮮度也很不賴，喝起來很夠味。

整體來說，旱溪肉圓不論是肉圓或湯品，個人都覺得是偏重口味的路線，飲食習慣比較清淡的魚編私心比較偏好太原路上的「梁特製台中肉圓」多一些，不過有來樂成宮拜拜的話，倒是可以順便來嚐鮮看看，分享給你們參考喲～

旱溪肉圓

營業時間：15:30-23:30

電話：04 2211 4552

地址：台中市東區東光園路592號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」