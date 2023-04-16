快訊

竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測找到「這裡」數值超標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內行人說話了！全家「超大支霜淇淋」成本低，點出7-11日本原裝霜淇淋輸在「這」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供、記者陳立凱攝影
圖／全家便利商店提供、記者陳立凱攝影

日前，有名網友在臉書社團貼文表示「每次在社團看到別人PO的(大支)霜淇淋，我都好羨慕」，而在當天終於圓夢拿到「大支霜淇淋」。從網友分享的照片來看，目測有8圈，高聳模樣讓眾人稱羨，還有人逗趣問「你(遇到)的店員，以前在淡水打工過嗎？」

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

內行人說話了！全家霜淇淋每每造成話題，有位網友分享自己圓夢買到「大支霜淇淋」，竟意外引來內行人說出全家及7-ELEVEN霜淇淋發展差異，惋惜嘆「7-11沒做好營銷」。

網友分享自己圓夢買到「大支霜淇淋」，竟引出內行人透露內幕。圖／摘自超商新品&好物分享區臉書社團(網友劉彥成)
網友分享自己圓夢買到「大支霜淇淋」，竟引出內行人透露內幕。圖／摘自超商新品&好物分享區臉書社團(網友劉彥成)

這名內行網友在貼文留言處提到「全家的冰淇淋是小美還是義美的，成本很低的，不會計較有沒有給多。7-11是真正日本原裝」，但卻因7-ELEVEN沒做好營銷而收場。原PO也認同並表示「(7-11)口味與行銷企劃都被全家按在地上摩擦，最後就放棄這一塊了」，可惜了7-ELEVEN的霜淇淋市場。

2017年7-ELEVEN推出青森蘋果霜淇淋。記者陳立凱／攝影
2017年7-ELEVEN推出青森蘋果霜淇淋。記者陳立凱／攝影

延伸閱讀：

甜點控尖叫！藏壽司新推2款罪惡甜點：只融你口的「巧克力黑磚、吉那草莓聖代」

週一不厭世！星巴克「買一送一」登場 這次不含星冰樂

霜淇淋 7-ELEVEN 淡水 義美 冰淇淋 全家便利商店

相關新聞

內行人說話了！全家「超大支霜淇淋」成本低，點出7-11日本原裝霜淇淋輸在「這」

日前，有名網友在臉書社團貼文表示「每次在社團看到別人PO的(大支)霜淇淋，我都好羨慕」，而在當天終於圓夢拿到「大支霜淇淋」。從網友分享的照片來看，目測有8圈，高聳模樣讓眾人稱羨，還有人逗趣問「你(遇到

芒果煉乳、花生金萱雪糕！桂冠「5款新冰」沁涼開賣

隨著天氣漸熱，也迎來吃冰的季節。「桂冠」今年推出3款全新雪糕系列新品，包括有「芝蔴鐵觀音雪糕」、「花生金萱雪糕」、「芒果...

只搶蛋黃酥太落伍！「不二糕餅」快閃遠百信義，台版馬卡龍「芙令卡」現買現吃

超人氣零負評糕餅店「不二糕餅」快閃台北信義區，除了眾人搶破頭的必點「蛋黃酥」外，「茶鳳黃」、「檸月酥」也應有盡有，就連新品台灣味懷舊小點「芙令卡」都買得到。人氣品項統統來一盒，所有口味一次滿足。

週一不厭世！星巴克「買一送一」登場 這次不含星冰樂

星巴克本月繼6日開工日與10日（週一）祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月17日（週一）推出「GOOD FOR SUM...

跟著雲朵去旅行！六福萬怡飄浮感甜點 秒飛加拿大享用春日莓果極光午茶

台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧近一年來推出「JC CAT雲朵下午茶」廣受好評，讓吃貨老饕們「跟著雲朵去旅行」，環遊世界享用異國特色料理！超吸睛的JC Cat鳥籠下午茶，最新春季登場的是加拿大Aurora Village極光村，讓賓客秒飛北國極光村。

甜點控尖叫！藏壽司新推2款罪惡甜點：只融你口的「巧克力黑磚、吉那草莓聖代」

日本迴轉壽司尬甜點！不讓被壽司耽誤的壽司店「壽司郎」專美於前，「藏壽司」也推出高顏值新甜點，「濃情巧克力黑磚」及「戀戀吉那草莓聖代」2款誘人新品，一次滿足巧克力控、草莓控，去到藏壽司可別錯過，統統點起

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦