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內行人說話了！全家「超大支霜淇淋」成本低，點出7-11日本原裝霜淇淋輸在「這」
日前，有名網友在臉書社團貼文表示「每次在社團看到別人PO的(大支)霜淇淋，我都好羨慕」，而在當天終於圓夢拿到「大支霜淇淋」。從網友分享的照片來看，目測有8圈，高聳模樣讓眾人稱羨，還有人逗趣問「你(遇到)的店員，以前在淡水打工過嗎？」
內行人說話了！全家霜淇淋每每造成話題，有位網友分享自己圓夢買到「大支霜淇淋」，竟意外引來內行人說出全家及7-ELEVEN霜淇淋發展差異，惋惜嘆「7-11沒做好營銷」。
這名內行網友在貼文留言處提到「全家的冰淇淋是小美還是義美的，成本很低的，不會計較有沒有給多。7-11是真正日本原裝」，但卻因7-ELEVEN沒做好營銷而收場。原PO也認同並表示「(7-11)口味與行銷企劃都被全家按在地上摩擦，最後就放棄這一塊了」，可惜了7-ELEVEN的霜淇淋市場。
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