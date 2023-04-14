甜點控尖叫！藏壽司新推2款罪惡甜點：只融你口的「巧克力黑磚、吉那草莓聖代」
日本迴轉壽司尬甜點！不讓被壽司耽誤的壽司店「壽司郎」專美於前，「藏壽司」也推出高顏值新甜點，「濃情巧克力黑磚」及「戀戀吉那草莓聖代」2款誘人新品，一次滿足巧克力控、草莓控，去到藏壽司可別錯過，統統點起來～
「藏壽司」自4/11起於全台全台藏壽司門市推出「濃情巧克力黑磚」及「戀戀吉那草莓聖代」2款邪惡甜點。「濃情巧克力黑磚」入口滑順，香濃可可香在口中散開，必吃經典款非它莫屬；而「戀戀吉那草莓聖代」則是酸甜草莓果粒與北海道牛奶霜淇淋、吉那圈的絕妙組合，口感層次豐富，草莓控必點。
以上兩款新甜點，不僅擁有高顏值，吃起來也很驚豔。不少網友一看到新品照，紛紛表示「看起來好好吃」、「感覺很厲害」，想必又將再掀起一波去迴轉壽司店吃甜點的風潮啦！
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