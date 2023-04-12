日本神級黑鮪魚登台！日本橋海鮮丼辻半推「黑鮪魚珠寶盒」，黑鮪大腹＋海膽必吃，還有899元海陸和牛火鍋組合CP值超高

日本東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」來台展店後，確認4月13日推出獨家限定的「日本極上黑鮪季」，包含「日本黑鮪珠寶盒及海鮮丼」，不用到日本也能品嚐神級美味，甚至頂級海陸和牛火鍋，最便宜899元吃得到，CP值超高！

圖／來自日本橋海鮮丼辻半

在日本高名氣的海鮮丼店「日本橋海鮮丼辻半」，強調其獨特的「多重吃法和高品質海鮮」聞名，過去七次連續榮獲日本海鮮丼金賞獎及在日本權威食評網站食べログ(Tablog) 評比排名冠軍，是東京號稱「第一的海鮮丼品牌」。現在這家店引進台灣後，在微風信義店與SOGO復興店都吃得到的超夢幻「日本黑鮪魚」，保證是軟嫩入口即化的美味，絕對忘不了。

圖／來自日本橋海鮮丼辻半

而最吸引人與推崇的是「黑鮪魚海鮮珠寶盒」，在頂級黑鮪大腹上用金黃海膽點綴，下層以中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、魚卵、鯡魚卵、黑海松貝、海苔、紫蘇葉等為基底，打造奢華饗宴；另一款「日本黑鮪丼」則是能一次吃到三種日本黑鮪魚部位，包括嚴選油花呈網狀分布、最鮮甜的大腹，口感鮮嫩軟綿的「中腹」以及口感緊致Q彈「赤身」，三種願望一次滿足。還可搭配阿根廷天使紅蝦和滿滿的魚卵與鮪魚泥，最後再生食級月見蛋黃點綴，夢幻新品只有台灣吃得到喔。

台中也即將要展店囉。 圖／來自日本橋海鮮丼辻半

除此之外，還有「帝王蟹海鮮火鍋、山海和牛火鍋」新品，頂級海陸組合最便宜只要899元就能吃到，是吃貨們不能錯過的絕佳機會。海鮮控真的要把握機會吃起來了！

圖／來自日本橋海鮮丼辻半

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