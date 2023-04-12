不分時段都喝得到！一沐日「逮丸奶茶」恢復全時段供應，另一配料成黑馬，手搖控嗨：快喝爆

草仔粿之亂！人氣手搖一沐日「逮丸奶茶」掀起一股打卡旋風，賣到缺貨不誇張，先前還不得已分時段販售。日前，一沐日在品牌臉書透露「終於在4/10收到草仔粿通行證」，傳出草仔粿全時段供應的好消息，不少網友留言嗨喊「終於可以不用限量了」。

圖／一沐日臉書

一沐日「逮丸奶茶」賣翻天，爆火程度讓店員忙不過來，只好調整草仔粿供應時間。不過，近日傳出草仔粿「全時段供應」的好消息，品牌在臉書PO文，表示自4/10起，「逮丸奶茶」的主角草仔粿恢復全時段供應，同時做好品質把關，讓喜歡一沐日的手搖控們能不分時段喝到最愛的飲料。

圖／一沐日臉書

圖／一沐日臉書

好消息一出，就有不少粉絲表示「謝謝你們讓我有機會喝到草仔粿」、「太好了啦！草仔粿第一名」。此外，一沐日的「粉粿」也有一批擁護者，許多人紛紛喊話「喝過還是最愛粉粿」、「粉粿還是第一！超愛」，一併推薦給還沒喝過一沐日的朋友啦！

圖／一沐日臉書

延伸閱讀：

．重返80年代！超夯手搖「再睡5分鐘」推2款解暑果茶新品，猜歌再享「飲品折5元」優惠

．手搖控喝爆！珍煮丹「山茶花採蜜系列」爆紅，必點「山茶花奶蓋」，加碼再吃格子厚片