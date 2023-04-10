重返80年代！超夯手搖「再睡5分鐘」推2款解暑果茶新品，猜歌再享「飲品折5元」優惠

夢幻紫霜淇淋！全家便利商店澎湖限定「仙人掌霜淇淋」自4/1起強勢回歸，標榜適合夏天的酸甜滋味。有網友實際買來吃並分享到臉書社團，表示「夢幻的紫色看了就很療癒」，透露吃起來是酸酸甜甜的「水果味」，貼文一

2023-04-09 15:30