重返80年代！超夯手搖「再睡5分鐘」推2款解暑果茶新品，猜歌再享「飲品折5元」優惠
再睡5分鐘變身冰菓室！近日與全家聯名推出檔期霜淇淋的超夯手搖品牌「再睡5分鐘」帶著2款懷舊新品登場，融合經典冰菓室元素，打造超解暑果茶飲品。此外，加碼再推「金曲挑戰」活動，猜出演唱歌曲的正確歌手或歌名，即可獲得「單杯飲品折5元」優惠。
火紅手搖品牌「再睡5分鐘」新推2款解暑果茶新品，分別是「棉被芭樂沙沙」及「芭檸年代」。「棉被芭樂沙沙」選用當季紅心芭樂及午茉綠製成冰沙，加入手工蜜桃烏龍茶凍，淋上招牌鹹奶蓋厚，撒上玫瑰花瓣，層次豐富好好拍；「芭檸年代」結合紅心及珍珠2種芭樂，搭配檸檬與午茉綠茶，芭樂甜與檸檬酸混和超清爽。
本次新品融合「復古冰菓室」概念及元素，邀請大家重返80年代。不僅如此，即日起至4/30，凡至再睡5分鐘門市參加「芭檸年代懷舊金曲挑戰」，猜出演唱歌曲的正確歌手或歌曲名稱，即可獲得「單杯飲品折5元」優惠，快來玩遊戲拿優惠囉！
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言