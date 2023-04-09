甜點控衝！KADOKADO「10公分圓圓鯛魚燒」登場，2種口味爆餡必吃

甜點控必衝！雞蛋糕品牌「KADOKADO」以百變的萌萌造型雞蛋糕廣為人知，近期更推出「河津櫻花季」，主打每顆直徑有10公分的全新「圓圓鯛魚燒」，擁有粉紅色的內餡及餅皮超誘人，即日起更有2顆168元的優惠活動，手刀搶開吃囉！

雞蛋糕品牌「KADOKADO」推出「河津櫻花季」，主打每顆直徑有10公分的全新「圓圓鯛魚燒」。圖／KADOKADO提供

圖／KADOKADO提供

雞蛋糕品牌「KADOKADO」推出「河津櫻花季」，全新的「圓圓鯛魚燒」直徑達10公分、厚度也有3.5公分，共有「白玉紅豆鯛」及「牛奶芝士紅豆鯛」2種口味，用手撥開後還能看到粉色的內餡與使用台灣產梔子萃取製成的粉紅麵皮，少女心直接爆棚！外皮香脆、內餡甜而不膩，一口咬下好滿足。

圖／KADOKADO提供

餅皮麵糊中加入台灣小農六甲田莊鮮乳，吃起來更純香。圖／KADOKADO提供

此外，即日起至4/30，購買2顆「圓圓鯛魚燒」可享2顆優惠價168元(原價每顆85元)，且於101景觀台門市及SOGO門市同步販售，喜歡吃現烤點心的朋友可別錯過啦！

KADOKADO 忠孝sogo店

地址:台北市大安區忠孝東路四段45號B1美食街

KADOKADO 101百貨

地址：台北市信義區市府路45號89樓觀景台

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