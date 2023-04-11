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手搖控喝爆！珍煮丹「山茶花採蜜系列」爆紅，必點「山茶花奶蓋」，加碼再吃格子厚片
洗版IG手搖新品！連鎖手搖品牌「珍煮丹」推出最新「山茶花採蜜系列」，共有青茶、奶蓋、檸檬桂花及厚奶茶等4款新飲品，嚴選「山茶花」製作飲品，入喉格外溫潤回甘，花香在口中散開，搭配蜜蜂工坊精緻蜂蜜，甜蜜卻無負擔，更是近期洗板各大社群的熱門夯品。
快衝珍煮丹！「珍煮丹」自3/15推出「山茶花採蜜系列」新飲品就受到不少部落客、網友推薦，有青茶、奶蓋、檸檬桂花及厚奶茶等4款風味不同的飲品，一次滿足純茶派、果香派及奶蓋控。特別值得一提的是，「山茶花採蜜奶蓋」加入特製「山茶花奶蓋」，口感綿密再升級，底部還有清香桂花凍，融合花香、蜂蜜香，順滑好喝。
此外，珍煮丹更加碼於輕食門市推出「蜂蜜奶油格子厚片」，選用蜜蜂工坊的百粉百純蜜，搭配湯種厚片吐司及鹹奶油，烤至外酥內軟，一杯飲品加上一份厚片，一套美好午茶誕生。
珍煮丹「山茶花採蜜系列」新品資訊
青茶 中杯(m)45元、大杯(L)55元
奶蓋 中杯(m)65元、大杯(L)75元
檸檬桂花 中杯(m)55元、大杯(L)65元
厚奶茶 中杯(m)60元、大杯(L)70元
蜂蜜奶油格子厚片 50元
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