快訊

知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

震撼彈！立委劉世芳宣布放棄連任 民進黨曝原因

疫情時飯店沒人要！他默默接手10家 成台北旅館霸主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手搖控喝爆！珍煮丹「山茶花採蜜系列」爆紅，必點「山茶花奶蓋」，加碼再吃格子厚片

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／珍煮丹粉絲頁
圖／珍煮丹粉絲頁

洗版IG手搖新品！連鎖手搖品牌「珍煮丹」推出最新「山茶花採蜜系列」，共有青茶、奶蓋、檸檬桂花及厚奶茶等4款新飲品，嚴選「山茶花」製作飲品，入喉格外溫潤回甘，花香在口中散開，搭配蜜蜂工坊精緻蜂蜜，甜蜜卻無負擔，更是近期洗板各大社群的熱門夯品。

圖／珍煮丹粉絲頁
圖／珍煮丹粉絲頁

快衝珍煮丹！「珍煮丹」自3/15推出「山茶花採蜜系列」新飲品就受到不少部落客、網友推薦，有青茶、奶蓋、檸檬桂花及厚奶茶等4款風味不同的飲品，一次滿足純茶派、果香派及奶蓋控。特別值得一提的是，「山茶花採蜜奶蓋」加入特製「山茶花奶蓋」，口感綿密再升級，底部還有清香桂花凍，融合花香、蜂蜜香，順滑好喝。

由左至右為「青茶」、「檸檬桂花」、「厚奶茶」。圖／珍煮丹粉絲頁
由左至右為「青茶」、「檸檬桂花」、「厚奶茶」。圖／珍煮丹粉絲頁

山茶花採蜜奶蓋。圖／珍煮丹粉絲頁
山茶花採蜜奶蓋。圖／珍煮丹粉絲頁

此外，珍煮丹更加碼於輕食門市推出「蜂蜜奶油格子厚片」，選用蜜蜂工坊的百粉百純蜜，搭配湯種厚片吐司及鹹奶油，烤至外酥內軟，一杯飲品加上一份厚片，一套美好午茶誕生。

圖／珍煮丹粉絲頁
圖／珍煮丹粉絲頁

珍煮丹「山茶花採蜜系列」新品資訊

青茶 中杯(m)45元、大杯(L)55元

奶蓋 中杯(m)65元、大杯(L)75元

檸檬桂花 中杯(m)55元、大杯(L)65元

厚奶茶 中杯(m)60元、大杯(L)70元

蜂蜜奶油格子厚片 50元

延伸閱讀：

重返80年代！超夯手搖「再睡5分鐘」推2款解暑果茶新品，猜歌再享「飲品折5元」優惠

等到了！義美全新升級「現烤鮮奶布丁蛋塔」，奶香、蛋卷香一口吃，嘗鮮單入省5元、會員再打95折

珍煮丹 奶茶 手搖 輕食 吐司 下午茶

相關新聞

手搖控喝爆！珍煮丹「山茶花採蜜系列」爆紅，必點「山茶花奶蓋」，加碼再吃格子厚片

洗版IG手搖新品！連鎖手搖品牌「珍煮丹」推出最新「山茶花採蜜系列」，共有青茶、奶蓋、檸檬桂花及厚奶茶等4款新飲品，嚴選「山茶花」製作飲品，入喉格外溫潤回甘，花香在口中散開，搭配蜜蜂工坊精緻蜂蜜，甜蜜卻

母親節蛋糕量價持平 85℃、哈根達斯、星巴克早鳥開賣

進入母親節檔期，率先出場的是各大連鎖咖啡、甜點烘焙業者端出的母親節蛋糕，除了造型創意百出、落實在地食材之外，在今年萬物皆...

等到了！義美全新升級「現烤鮮奶布丁蛋塔」，奶香、蛋卷香一口吃，嘗鮮單入省5元、會員再打95折

吃膩肯德基蛋撻？義美食品先前推出的現烤蛋塔也廣受好評，更自4/8起全面再升級，化身全新「義美現烤鮮奶布丁蛋塔」，酥香外皮搭配滑嫩奶香內餡，一口咬下好驚喜。即日起至5/14，還有單個及多入優惠價，會員再

20元古早味！大潤發「玉米冰淇淋」有芋頭、牛奶2口味，逼真造型超療癒，免跑台南就吃得到

不用跑到台南就買得到「玉米冰淇淋」！連鎖賣場大潤發架上的「MR.COOL玉米冰淇淋」有芋頭及牛奶2種口味，外皮薄、有口感，配上古早味冰淇淋，一整個樸實又美味。平均一個不到20元，便宜好吃，加上逼真的玉

Mister Donut「買6送3」！保羅熊「品脫冰淇淋」新上市

「Mister Donut」於3月底攜手「一〇八抹茶茶廊」推出一系列抹茶、烘茶甜點。即日起也推出「焙茶賞」活動，限時享「...

重返80年代！超夯手搖「再睡5分鐘」推2款解暑果茶新品，猜歌再享「飲品折5元」優惠

再睡5分鐘變身冰菓室！近日與全家聯名推出檔期霜淇淋的超夯手搖品牌「再睡5分鐘」帶著2款懷舊新品登場，融合經典冰菓室元素，打造超解暑果茶飲品。此外，加碼再推「金曲挑戰」活動，猜出演唱歌曲的正確歌手或歌名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦