坐享百萬夜景！時尚浪漫約會勝地「草山夜未眠」 居高臨下賞陽明山絕讚景致

【圖／文：行遍天下】

不想睡，我要陪你一整夜！大台北知名景觀餐廳「草山夜未眠」位於陽明山半山腰，鄰近文化大學，地理位置絕讚！居高臨下，視野遼闊，坐享台北盆地最璀璨的百萬夜景，加上2020年全新裝潢，煥然一新，打造時尚浪漫感，和多個適合美拍的情境裝置場景，成為大台北最浪漫的夜景餐廳、約會勝地和IG打卡熱點。

▲位於陽明山半山腰的「草山夜未眠」是大台北最熱門的夜景餐廳之一。

「草山夜未眠」特別打造了一條向外延伸的空中觀景台，加上四周璀璨燈光和前方百萬燈海，台北101也盡攬入懷，浪漫百分百，不但是人人必拍的打卡熱點，亦成為求婚勝地！

▲嗆鍋香辣魚╱700元。採四川重慶烤魚做法並調整辣度，魚酥炸後加入鴨血、百頁、豆腐皮、玉米筍、金針菇等配料，以十三香煮至入味。

▲岩烤味噌松阪豬╱435元。嚴選上等豬頸肉以白味噌、清酒和味醂醃漬3天入味，岩烤出香嫩Ｑ彈的松阪豬，蘸上主廚特調味噌醬，香氣飽滿！

▲繽紛熱帶綜合水果冰（熱／冰）╱240元。招牌水果茶以香濃紅茶為基底，蘋果、鳳梨、葡萄柚等新鮮水果丁以綜合果醬和酒醃漬，香甜繽紛！

「草山夜未眠」設有室內區、包廂、戶外觀景區，從高腳2人座到8人座皆有，甚至還有2個獨特的造型鳥籠區和各種不同風情的座位。餐廳中間的戶外區最為搶手，輕鬆坐擁大片無敵夜景。最靠內的大樹下座位區極具隱密性，也是飽覽整片景觀餐廳和夜景的好位置。浪漫布置從入口處的七彩繽紛涼亭和LED玫瑰花燈海展開，沿著空橋進入，可見童趣Q萌的旋轉木馬，轉彎後豁然開朗，一大片絕讚大台北美景盡收眼簾！

▲走進大門可見彩虹色涼亭和LED玫瑰花燈海。

▲甚至有旋轉木馬滿足童話般的夢想。





店家資訊

草山夜未眠

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

電話：02-2862-3751

FB：草山夜未眠景觀餐廳

時間：週一至五16:00-03:00，週六15:00-05:00，週日15:00-03:00





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