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人氣團購「酥酥有練過」台北設快閃店！超厚奶酥抹醬搭金黃吐司必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／統一時代百貨台北店提供
圖／統一時代百貨台北店提供

奶酥當道！「酥酥有練過」來台北開快閃店囉，即日起至2月15日在統一百貨展店，經典原味奶酥與人氣巧克力口味統統都吃得到，把握機會吃起來吧！

圖／統一時代百貨台北店提供
圖／統一時代百貨台北店提供

「酥酥有練過」品牌主打100%純手工嚴製，強調每個環節從殺菌到食材比例都是最高標準，所使用的奶油也是嚴選自諾曼地高級乳源，水份含量低至0.2%以下，讓奶油更加純粹。自2020年創辦以來持續不斷研發與調整，打造最強奶酥。

圖／酥酥有練過
圖／酥酥有練過

即日起至2月15日每日上午11點至晚上10點，將於統一時代百貨B2樓設立快閃店，現場主要販售經典夯原味奶酥與巧克力黑酥酥，也能買到果醬與周邊商品；另外亦同步於官網、7-11與蝦皮賣場同步販售冷凍厚片與果醬喔。更多消息請至官網或臉書粉絲專業查詢。

圖／統一時代百貨台北店提供
圖／統一時代百貨台北店提供

圖／統一時代百貨台北店提供
圖／統一時代百貨台北店提供

「酥酥有練過」台北快閃店

日期：即日起~2/15(三)

時間：上午11:00~22:00/22:30

地點：統一時代百貨-B2F

地址：110台北市信義區忠孝東路五段8號

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063905711155&mibextid=LQQJ4d

圖／酥酥有練過官網
圖／酥酥有練過官網

圖／酥酥有練過官網
圖／酥酥有練過官網

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奶酥 果醬 巧克力 賣場

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