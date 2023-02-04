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人氣團購「酥酥有練過」台北設快閃店！超厚奶酥抹醬搭金黃吐司必吃
奶酥當道！「酥酥有練過」來台北開快閃店囉，即日起至2月15日在統一百貨展店，經典原味奶酥與人氣巧克力口味統統都吃得到，把握機會吃起來吧！
「酥酥有練過」品牌主打100%純手工嚴製，強調每個環節從殺菌到食材比例都是最高標準，所使用的奶油也是嚴選自諾曼地高級乳源，水份含量低至0.2%以下，讓奶油更加純粹。自2020年創辦以來持續不斷研發與調整，打造最強奶酥。
即日起至2月15日每日上午11點至晚上10點，將於統一時代百貨B2樓設立快閃店，現場主要販售經典夯原味奶酥與巧克力黑酥酥，也能買到果醬與周邊商品；另外亦同步於官網、7-11與蝦皮賣場同步販售冷凍厚片與果醬喔。更多消息請至官網或臉書粉絲專業查詢。
「酥酥有練過」台北快閃店
日期：即日起~2/15(三)
時間：上午11:00~22:00/22:30
地點：統一時代百貨-B2F
地址：110台北市信義區忠孝東路五段8號
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063905711155&mibextid=LQQJ4d
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