咬一口秒崩潰！ 好市多草莓大福藏「整條巨蟲」 網友嚇壞：我都整顆塞ㄟ
食物裡暗藏蟲蟲危機！ 美式賣場好市多（Costco）冬季限定超人氣商品「草莓大福」，深受民眾喜愛，近日有1名人妻趁著草莓旺季，買了超高人氣的「草莓大福」回家開吃後，咬了一口發現草莓裡頭藏了一條巨大肥蟲，照片曝光讓網友嚇壞了。
《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團有一名人妻po文，提醒大家在吃草莓大福時要注意一下，原來是因為她剛去好市多買了一盒草莓大福，回家後準備與孩子一起享用，咬了一口後感到怪怪的，仔細一瞧才發現，草莓裡竟然有條巨大的蟲。不過原PO也樂觀表示，幸好蟲是整條不是半條，不然心裡會有陰影。
貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議「夭壽喔！我們都整顆塞ㄟ」、「有沒可能裡面是兩條」、「雖然只看到照片我也有陰影」、「我都是一口塞...不知道吃幾條蟲了」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下的了口呢？」。
延伸閱讀：
．超級慘況！ 忠實鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言