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咬一口秒崩潰！ 好市多草莓大福藏「整條巨蟲」 網友嚇壞：我都整顆塞ㄟ

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書
圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書

食物裡暗藏蟲蟲危機！ 美式賣場好市多（Costco）冬季限定超人氣商品「草莓大福」，深受民眾喜愛，近日有1名人妻趁著草莓旺季，買了超高人氣的「草莓大福」回家開吃後，咬了一口發現草莓裡頭藏了一條巨大肥蟲，照片曝光讓網友嚇壞了。

圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書
圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書

《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團有一名人妻po文，提醒大家在吃草莓大福時要注意一下，原來是因為她剛去好市多買了一盒草莓大福，回家後準備與孩子一起享用，咬了一口後感到怪怪的，仔細一瞧才發現，草莓裡竟然有條巨大的蟲。不過原PO也樂觀表示，幸好蟲是整條不是半條，不然心裡會有陰影。

圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書
圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議「夭壽喔！我們都整顆塞ㄟ」、「有沒可能裡面是兩條」、「雖然只看到照片我也有陰影」、「我都是一口塞...不知道吃幾條蟲了」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下的了口呢？」。

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好市多

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