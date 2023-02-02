超級慘況！ 忠實鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

上月29日一段在推特瘋傳的影片，日本高中生在壽司郎狂舔公用醬油罐、茶杯、用手指沾口水去摸轉盤上的壽司，還將過程拍下po網，引起大批網友撻伐。事發後有日本壽司郎忠實顧客，拍下最新用餐時段的店內情況，短短10秒影片看得出日本壽司郎店面「空無一人」的超級慘況，令人震驚！

圖／翻攝擷取自Twitter

高中生的脫序影片在推特瘋傳，壽司郎在1月30日證實影片內容為真之後，讓壽司郎母公司股價暴跌、市值蒸發160億日圓(約39.31億台幣)，迅速表示已對相關店面進行全面消毒。不過這段影片還是引起許多日本民眾對於迴轉壽司的食安疑慮，不敢前往壽司郎店面用餐。

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一名日本壽司郎忠實粉絲拍下店面門市最新影片近況，希望網友多多轉發讓大家知道壽司郎現今慘況，也強調自己即便是在事件正熱時，也仍然願意到壽司郎消費。亦有部分日本消費者在事發之後前往壽司郎用餐，發現店內門可羅雀，同時也發現壽司郎目前為了食品安全，皆已在轉盤上貼上告示，表示目前暫時不在轉盤上提供壽司，希望消費者改使用觸控螢幕點餐。

圖／翻攝擷取自Twitter

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