超激省2869元！ 「麥當勞優惠券」爽吃42天 一鍵下載咖啡買1送1、雞塊加1元多1件

最新超激省優惠券快看！麥當勞即日起至3月14日、連續42天推出玉兔迎春優惠券，品項有美味多1件、買咖啡免費送、超爽大餐101元起、雙人共享209元起、大麥克雙享餐249元起，還有指定咖啡飲品買1送1等超殺好康，整張券狂省超過2869元！

圖／麥當勞提供

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃，共推出8大系列網羅47種超殺優惠組合，「美味多1件」包含大薯、4快麥克雞塊、OREO冰炫風加1元多1件，飲料方面有中杯可口可樂、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、中杯經典那堤則是買一送一。「買咖啡免費送」則是單點經典美式、中杯經典那堤送小薯或蛋捲冰淇淋。

圖／麥當勞提供

「超爽大餐101元起」包含四重麥香雞(麥香雞、4塊麥克雞塊、小薯、小飲)、四重麥香魚(麥香魚、4塊麥克雞塊、小薯、小飲)、四重吉士牛(吉士漢堡、4塊麥克雞塊、小薯、小飲)，都只要101元。

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「159元專區」包含五享勁辣雞(勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、小薯、小飲)、五享大麥克(大麥克、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、小薯、小飲)、五享雙層牛(雙層牛肉吉士堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、小薯、小飲)。

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麥當勞玉兔迎春優惠券共有「美味多1件」、「買咖啡免費送」、「超爽大餐101起」、「雙人共享209起」、「滿福雙人早餐149起」、「大麥克雙享餐249起」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3月14日限定開吃。(電子優惠券下載：https://mcdtw.pse.is/4pnfb2)

另外，肯德基即日起至2/4祭出「5大品項買1送1」優惠，於全台門市出示優惠代碼即可享有優惠，品項有小份香酥脆薯(優惠代碼40456)、4塊上校雞塊(優惠代碼40457)、大杯玉米濃湯(優惠代碼40458)、中杯百事可樂(優惠代碼40459）及草苺起司冰淇淋大福(優惠代碼40460)。

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