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驚爆情人節限定！ 肯德基下週開賣「巧克力炸雞」 讓炸雞控、巧克力控一起瘋掉

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自KFC粉絲團、印尼肯德基
圖／翻攝自KFC粉絲團、印尼肯德基

肯德基又有新創意！ 針對即將到來的西洋情人節，肯德基預計推出限定炸雞新品，近日在粉絲專頁貼出一張馬賽克的炸雞新品照片，雖然打上了馬賽克，但仍然看的出是黑色的「巧克力炸雞」組合。

圖／翻攝自印尼肯德基
圖／翻攝自印尼肯德基

肯德基2/2在KFC粉絲專頁搶先曝光「情人節大頭條」，內容提到世上沒有永遠的不可能，兩條平行線在愛的火花下也可能意外的交會，就像愛情的降臨一樣，今年的情人節，誰說肯德基不能和________在一起！圖片雖有馬賽克，但容易推測是炸雞與巧克力的超狂組合。而2/4再度宣告，當炸雞和「她」意外相遇後，愛情就醬淋了，肯德基咔啦脆雞會和誰成為超絕配的意外CP呢？2/6將準時宣布，讓大家可預期下週將開賣「巧克力炸雞」！

圖／翻攝自KFC粉絲團
圖／翻攝自KFC粉絲團

其實印尼肯德基曾經在2017年就已推辣味炸雞搭配黑巧克力醬，這次台灣終於也吃得到了，肯德基預計下週推出超狂新品「巧克力炸雞」，讓情人節必吃的巧克力淋醬結合在招牌酥脆炸雞上，炸雞控、巧克力控們準備下週搶先嘗鮮吧！

圖／翻攝自印尼肯德基
圖／翻攝自印尼肯德基

圖／翻攝自KFC粉絲團
圖／翻攝自KFC粉絲團

最新奇異組合的還有，「ラーメン凪（Nagi）」為慶祝來台10週年，創辦人生田智志特別以台灣經典小吃「蚵仔煎」為元素，推出限定款拉麵「蚵仔煎王」，全台限量2,500碗。

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