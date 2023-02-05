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台式款待尊寵迎賓　「日歸溫泉」啖專屬饗宴暖心暖胃

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

就像是一種逃離煩心事物的小任性，跳上往北的捷運，在一個下著微雨的午後抵達新北投捷運站，踏出捷運站的瞬間，就像來到遠離都市塵囂的郊外，空氣中飄散著悠閒的氣味，連走路都不自覺地輕快起來。踏上麗禧溫泉酒店接駁車，就此展開一段城市內的微旅行。

▲踏入大廳面對山景，即有一種鬆軟下心房的感受。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）
▲踏入大廳面對山景，即有一種鬆軟下心房的感受。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）

　

台式款待迎賓的初衷

那是一種無論開業多久，都仍然始終讓人感受到尊寵的用心，接待大廳中淡淡飄揚著屬於山林間獨有的芬多精氣味，眼前順應著大片落地窗外水舞台的視覺延伸，收納進位處北投小山頭才有的山巒景色，雲霧飄渺掛在山腰間，再遠一點還有觀音山、淡水河的河海交界，閒適之心就這樣被勾劃而出，即使飄雨也詩情畫意了起來。佇立北投山頭，麗禧溫泉酒店始終保持初衷，被稱為「台式款待」的精神而被旅客喜愛著。酒店裡秉持著創辦人蕭景田對台灣風土的珍惜之心，在酒店裝飾、房內備品處處可見用心。

▲水之舞台天晴時映照藍天綠山、下雨時則成了水滴舞台也詩情畫意。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）
▲水之舞台天晴時映照藍天綠山、下雨時則成了水滴舞台也詩情畫意。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）

▲大眾湯內禪意十足。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）
▲大眾湯內禪意十足。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）

打開映襯著山景的房間，樸質的桂花捏陶掛畫用以象徵將桂花細膩不過度張揚精神放於館內外的表徵。Mini bar內，永遠是款待著專屬於本土風味的梨山茶、大禹嶺等台灣茶；一年四季端放在桌子上的，也均是選自於台灣本土的當季水果，經典土鳳梨酥甜蜜入心，也真切地讓人感受到酒店殷勤款待、回饋本土的用心。

▲與山景融合的房間，陽台上甚至能眺望充滿日式風情的北投文物館。
▲與山景融合的房間，陽台上甚至能眺望充滿日式風情的北投文物館。

▲每間餐廳都以大片玻璃窗將綠意收入室內。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）
▲每間餐廳都以大片玻璃窗將綠意收入室內。（圖片提供：北投麗禧溫泉酒店）

　

將山與海暖入心的暖泉滋味

溫泉，當然是入住酒店後的一大重點，酒店位置得天獨厚擁有著北投大磺嘴第一口白磺泉，乳白湯泉放滿一整池子後，心情就像是要進入牛奶浴般雀躍與被寵愛。富含礦物質的成份，則能身體代謝、鬆弛心神。房間內雙口池的設計，更能讓身體在冷熱兩泉的交替泡湯中，刺激與放鬆著的泡湯體感，也更讓疲憊的身體得到更充沛的洗滌感。躺臥在來自彰化社頭800織頂級精梳織品的柔嫩床被單中，身穿飯店獨特設計有著農村碎花設計的「本島服」，讓人無不融化在溫泉的滋養當中。

▲悉心設計的本島服穿起來舒適貼心。
▲悉心設計的本島服穿起來舒適貼心。

▲大磺嘴第一口白磺泉讓人洗卻疲憊。
▲大磺嘴第一口白磺泉讓人洗卻疲憊。

　

日歸溫泉也能充滿款待尊榮

不是入住的客人，也能享受酒店的尊寵感，露天風呂的寬敞空間裡，四周以竹製屏風分隔展現禪意感，溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、石板浴一應俱全，身處在雅緻氣氛裡十足感受煙霧裊繞的悠哉。另也有預約制的獨立湯屋，在私密安靜的湯泉裡，以身心靈去感受整體酒店營造而出的放鬆感，在半露天的屋簷下隱隱透出自然天光，彷彿就與自然融合在一起的泡湯時光，迎著一旁黑白鵝卵石地與石燈籠透出的暈黃光色，喝著每房必備的台灣茶品，佐著桂花釀奶酪或百香果奶酪的濃醇香，讓人陶醉在暖泉的擁抱之間。

▲獨立湯屋提供的醇香奶酪。
▲獨立湯屋提供的醇香奶酪。

▲需事先預約的個人湯屋內採半露天型態，讓泡湯也能與自然融合。
▲需事先預約的個人湯屋內採半露天型態，讓泡湯也能與自然融合。

　

限定料理

暖心匯午餐與下午茶

因應冬天推出的日歸溫泉專案，「麗禧暖心匯」推出搭配露天風呂的午間套餐，是只有專案才能享受到的雍翠庭或歐陸餐廳的專屬饗宴。另也有搭配獨立湯屋的下午茶水岸茶屋麗禧下午茶，就著桂花樹枝延伸的各式可愛甜品，暖心又暖胃。

▲圖片提供：北投麗禧溫泉酒店
▲圖片提供：北投麗禧溫泉酒店

　

推薦體驗

頂級SPA體驗

暖湯入心之外，也能用五感SPA體驗來寵愛自己，「儷漾S PA」提供在山林裡，藉著芳療師雙手傳遞純淨、自然、有機的療癒，感受全方位身心治癒。

　

飯店資訊

放景點名稱

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

網址：www.gvrb.com.tw

消費：麗禧暖心匯專案即日起至2023/3/31，包含午間套餐．露天風呂，2,690元/每位。獨立湯屋3,650/2位。週一至五適用，請事先預約。

酒店 溫泉 北投

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