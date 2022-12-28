下次約會就來這！高空夜景佐美食享微醺之夜，跨年一站享台北雙煙火

【圖／文：行遍天下】

台北萬豪酒店20樓高空酒吧INGE'S Bar & Grill一站盡享台北跨年雙煙火─台北101、美麗華視野第一排，環抱270度絕讚視野，嗨玩最酷炫的「雙煙火高空跨年派對」，在火熱DJ show和璀璨煙火下迎接2023！

▲坐擁270度的絕讚視野，是人氣浪漫約會餐廳。

位於大直美麗華商圈的INGE'S Bar & Grill名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦酒吧，不但是台北市時尚高檔餐廳，亦為人氣浪漫約會餐廳，霸氣坐擁270度遼闊視野，台北101、松山機場飛機起降、基隆河美麗景緻盡入眼簾，一旁還有美麗華摩天輪相伴。

▲豐富的酒藏也是一大特色。

台北萬豪酒店位於20樓的INGE'S Bar & Grill奢侈坐享遼闊無遮蔽的千萬夜景，也因為無高樓阻擋，高空酒吧戶外露天區風也大，最受歡迎為中間靠窗位置的室內休憩區，飽覽一大片璀璨夜色，亦可隨時出入露台吹風賞景。五星級時尚空間由紐約知名設計公司Studio MH操刀，以「蜂巢」為發想，打造室內酒吧區、露台區、室內休憩區、私人用餐區4種特色區域。最經典的酒款服務就有3類：INGE'S獨家黃金比例烈酒、風味調酒和豐富酒藏，光是絕版稀有威士忌和拍賣紅酒就超過500款。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲INGE’S聖誕套餐限定 /7,700元/雙人份，冬季限定熱調酒MULLED WINE /450元。聖誕套餐限定含4道前菜、主菜2選1、甜點，前菜「鮭魚卵/鰤魚/青蘋果汁」；主菜「紐西蘭羊排/溫根莖沙拉/波特酒醬汁」。INGE'S特調香料紅酒以紅酒、干邑白蘭地、蜂蜜、萊姆、肉桂調製！

▲龍蝦手工義大利麵 /2,980元。蒸烤新鮮波士頓龍蝦，初生蛋手工製作義大利麵吸飽以蝦膏、洋蔥、白蘭地等精熬獨門濃郁醬汁，滿嘴鮮香濃郁。

▲巴洛洛酒木燻烤美國頂級帶骨肋眼24盎司/3,980元 /雙人份。主廚經典美饌！嚴選豐厚油花美國Prime頂級帶骨肋眼，「王者之酒」巴洛洛酒桶木燻香賦味，全炭火烤炙，甜嫩juicy！





店家資訊

INGE’S Bar & Grill

地址：台北市中山區樂群二路199號

電話：02-2175-7997

FB：TaipeiMarriottHotel

時間：週日至週四晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-01:00（餐點最後點餐00:00/飲品最後點單00:30）；週五至週六晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-02:00(餐點最後點餐01:00/飲品最後點單01:30)未滿18歲者，晚間22:00後不得進入或容留。高空跨年派對詳情請見官網或電洽。





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