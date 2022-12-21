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貓奴必朝聖！巨貓出沒淡水古蹟 2日加碼限定「喵的市集」 榨乾鏟屎官們

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／淡水古蹟博物館臉書
圖／淡水古蹟博物館臉書

淡水古蹟群有貓咪出沒？聽說有賓士、橘白兩隻巨貓現身「淡水古蹟群」，露出粉嫩肉球、卡在牆上的渾圓屁屁及又大又圓的「鈴鐺」，正等著貓奴們前往捕捉！原來是今年的「光映淡水」一連串的貓咪相關的主題展覽及活動，時間從12月中旬一路到明年，這些穿梭在古蹟之間的大小貓咪們，要帶給鏟屎官們一個不一樣的聖誕節跨年

圖／淡水古蹟博物館臉書
圖／淡水古蹟博物館臉書

今年的「光映淡水」活動主題為「喵的光波」，共有三大活動：喵的古蹟隱身術、喵的市集音樂會、喵的水陸空派對等著大家，由萌翻的喵皇們「賞賜」給貓奴們一段年末的佳節時光。在淡水海關碼頭洋樓展出的「喵的宇宙」古蹟隱身術展覽，讓洋樓直接變成巨型貓屋，賓士貓及橘白貓兩隻貓的粉紅肉球、卡在牆上的屁屁都意圖讓人擼貓、貓奴們快搶拍！

圖／淡水古蹟博物館臉書
圖／淡水古蹟博物館臉書

即將到來的「喵的市集音樂會」12/24、12/25兩天在淡水海關碼頭舉辦，市集內容有寵物文創相關手作、飲食及甜點，記得準備荷包君去把它們帶回家；還有緊接而來的跨年活動等著大家關注，各路奴才們可別錯過～

圖／淡水古蹟博物館臉書
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河岸喵喵市集

12/24(六)、12/25(日)

時間：13：00～19：00

地點：淡水海關碼頭

喵的古蹟隱身術

2023年1/2止

地點：淡水海關碼頭洋樓

圖／淡水古蹟博物館臉書
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圖／淡水古蹟博物館臉書
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