新北最高景觀餐廳！坐擁城市燈海 化身浪漫飄雪的耶誕雪國
【圖／文：行遍天下】
新北最高景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」位於新北第一高樓百揚大樓49樓，坐擁360度全景觀，俯瞰璀璨燈百萬燈海，遠眺台北101大樓領軍的絕美天際線，雙北美景盡覽無遺。與「新北歡樂耶誕城」主場僅一街之隔的「Asia 49亞洲料理及酒廊」今年同樣與耶誕城同步，11/11-1/2全天候推出「歲末饗宴」與「繽紛南洋下午茶」，為呼應耶誕佳節，戶外花園每天13:00至13:30及20:00至20:30將變身雪國，飄起雪花，浪漫指數破表！
享有「新北第一景觀餐廳」美譽的「Asia 49亞洲料理及酒廊」室內空間時尚華麗，戶外高空花園美景璀璨，成為網美IG打卡熱點，更以360度無敵浪漫夜景，成為最夯的約會餐廳及求婚勝地。位於板橋捷運站旁的新北最高大樓，奢侈闢出一片戶外天幕花園，天光月色下的百萬夜景更是夢幻爆表！酒吧旁的戶外觀景平台可飽覽台北101景緻，夜幕低垂，霓虹彩燈變幻，更富情調。室內的餐廳和酒吧亦可輕鬆坐賞璀璨夜色，暢享星、馬、泰、越南、韓國等風味美饌，得獎無數的花式調酒團隊則以多元創意酒款大獲好評。
店家資訊
放景點名稱
地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49樓
電話：02-7705-9717
FB：FEmega50
時間：耶誕城期間11/11-1/2全天候營業：週日至週四11:30至24:00（下午茶14:30至17:30）、週五及週六11:30至01:00（下午茶14:30至17:30）；歲末饗宴菜色除平日商業午餐時段外，其餘時間皆有供應。
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