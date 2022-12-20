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召喚童年！「蠟筆小新 X 手搖」買新品送小新戒指，再咬一口「露屁屁外星人吐司」

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／樂樂茶官方微博
圖／樂樂茶官方微博

史上最會聯名的手搖店！中國連鎖茶飲品牌「樂樂茶」繼上次與超火紅「Qoo酷兒」秒殺聯名後，本次歡慶6周年再攜手人氣卡通「蠟筆小新」，推出聯名新品「草莓麻糬生打椰」，且只要購買新品就能免費獲得蠟筆小新角色戒指，以及超欠收的飲料杯、杯提、雙杯保溫袋、2款紙袋及吐司袋等療癒聯名包裝！

「樂樂茶」6周年攜手「蠟筆小新」一同慶生，推出一系列新品及可愛包裝。圖／樂樂茶官方微博
「樂樂茶」6周年攜手「蠟筆小新」一同慶生，推出一系列新品及可愛包裝。圖／樂樂茶官方微博

圖／樂樂茶官方微博
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圖／樂樂茶官方微博
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「樂樂茶」過6歲生日啦！今年還有「蠟筆小新」一起慶生，不僅推出新飲品「草莓麻糬生打椰」，還同步隨機加贈動感超人、小白及小新3款「蠟筆小新戒指」，而從以往聯名活動可知，品牌在聯名包裝上也特別用心，像是飲料杯、杯提及紙袋等，都讓粉絲搶購、收集。不少粉絲在品牌微博留言「一大早就到手啦」、「太愛了」、「周邊收集起來」，看出本次聯名也是紅紅火火超搶手。

「樂樂茶」推出蠟筆小新聯名新飲品「草莓麻糬生打椰」。圖／樂樂茶官方微博
「樂樂茶」推出蠟筆小新聯名新飲品「草莓麻糬生打椰」。圖／樂樂茶官方微博

圖／樂樂茶官方微博
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圖／樂樂茶官方微博
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不僅如此，蠟筆小新的招牌「露屁屁外星人」也變成麵包了！「樂樂茶」部份門店提供烘培販售，特別推出小新聯名款「椰椰屁屁吐司」，輕軟麵包包裹滿滿椰蓉，濃郁椰香、甜度剛好，吃一個就好飽足，包裝也超吸睛，直接還原「露屁屁外星人」，真的太可愛啦！

小新聯名款「椰椰屁屁吐司」。圖／樂樂茶官方微博
小新聯名款「椰椰屁屁吐司」。圖／樂樂茶官方微博

圖／樂樂茶官方微博
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