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餐廳也瘋世足！「阿根廷炭烤餐廳」大口吃肉慶奪冠，再配梅西同款「瑪黛茶」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

看世足就要配美食啊！2022世界盃足球賽由阿根廷在PK大戰中以4比2勝出，梅西得以圓夢且一口氣寫下十大紀錄。這波世足熱隨著賽事落幕，而台北有間餐廳也超瘋世足，在冠軍賽當晚與球迷熱血同守直播，力挺阿根廷，原來這就是間「阿根廷炭烤餐廳」！

圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

跟風享用梅西家鄉美食！這家位於台北中山的「阿根廷炭烤餐廳 Gaucho」，由三位從小在阿根廷長大的朋友所開，迷戀足球、喜愛家鄉炭烤牛排，因而開店提供台灣饕客「大口吃肉、大口喝酒」的聚會處所。店家力推招牌「阿根廷牛排」，選用上等優質牛肉與店家獨門製法，成為長年熱銷榜首！

必吃招牌「阿根廷牛排」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
必吃招牌「阿根廷牛排」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

除了吃肉，當然也要配點喝的～來自南美的「瑪黛茶」不僅是當地知名的飲品，更是梅西上場前必喝！「瑪黛茶」富含瑪黛因、單寧酸等成分，除了可以增強體能、緩解精神緊張外，吃完肉後也可幫助消化，因而被稱之為「保健飲料」。雖然2022世足賽已落幕，但可把握賽後餘韻，來趟「阿根廷美食之旅」畫下完美的句點吧！

南美當地知名飲品「瑪黛茶」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
南美當地知名飲品「瑪黛茶」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

「瑪黛茶」可助消化，吃肉絕配。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
「瑪黛茶」可助消化，吃肉絕配。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

推薦小食「炸洋芋起司球」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁
推薦小食「炸洋芋起司球」。圖／阿根廷炭烤餐廳 GauchoFB粉絲頁

阿根廷炭烤餐廳 Gaucho

地址：台北市中山區玉門街1號(集食行樂廣場)
營業時間：週二至五12:00-14:00、17:30-22:00；週六日12:00-22:00（週一公休）
完整菜單

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