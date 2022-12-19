餐廳也瘋世足！「阿根廷炭烤餐廳」大口吃肉慶奪冠，再配梅西同款「瑪黛茶」

看世足就要配美食啊！2022世界盃足球賽由阿根廷在PK大戰中以4比2勝出，梅西得以圓夢且一口氣寫下十大紀錄。這波世足熱隨著賽事落幕，而台北有間餐廳也超瘋世足，在冠軍賽當晚與球迷熱血同守直播，力挺阿根廷

2022-12-19 16:00