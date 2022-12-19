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華僑廚師出好菜！台北商大旁道地泰式料理 三道招牌菜必嚐鮮

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

打拋豬、綠咖哩是大眾對泰式料理的印象，也是去泰式餐廳最常點的餐點，「皇族泰式料理」為了顛覆大家對泰式料理就是打拋豬的既定印象，店內主打3款河粉料理，要讓人對泰國菜有新認識。

皇族泰式料理位在國立台北商業大學周邊，老闆是來台讀大學的華僑，因為自己喜歡做料理、吃美食，也想自行創業，因此從台北商大畢業後，就在母校周邊開店賣起家鄉菜，迄今已7年之久。

老闆將店名取為皇族，是因為泰國有王室文化，所以取了一個接地氣的名字，店內牆上也掛有泰國國旗和泰國風的小物裝潢。

餐點除了個人套餐外，也有多道單點小菜、泰式甜品和飲料，以及酒類。

在午餐時段，皇族泰式料理就像間小飯館，許多上班族和學生都會點個人套餐享用，晚餐時段則以聚餐客群居多，就會點好幾道小菜共享，甚至點酒小酌，而且店內白飯還可以免費續加，讓客人都能吃到飽。  

牛肉河粉、酸辣海鮮河粉、泰式炒河粉是店內3大招牌餐點，老闆印出這3道餐點的海報裱框掛在牆上，讓大家可以對這幾個料理更為認識。

生牛肉河粉的牛肉選用牛腱和牛五花，肉質相當嫩，靈魂的湯頭則是用大骨搭配洋蔥、紅蘿蔔、蘋果和香茅等食材熬煮4至5個小時，讓湯頭入味，香氣濃郁十足，河粉吃起來Ｑ彈有嚼勁。

酸辣海鮮河粉有蝦、鯛魚、花枝圈、蛤蜊和高麗菜等食材，使用同樣的湯底再加入獨家自製的酸辣醬，紅通通湯頭上面再撒上香菜點綴，吃起來酸辣爽口，相當開胃。

泰式炒河粉有蝦子、雞胸肉、炒蛋，並撒上花生粒，讓口感更好，並在旁附上辣椒粉和附上一小塊檸檬，口感屬於小辣。

老闆表示，若是客人想吃中辣以上的口味，可以事先告知，他在料理時會加入辣度更高的泰國辣椒一起炒；若是覺得不夠酸的話，也可以再跟店家要檸檬片。

此外，店內還有一道泰國聚會常出現的家常菜，就連在泰國的餐廳也極為少見，「菜包魚」是用一隻烤魚，加上生菜、冬粉、黃瓜、蘿蔔，用生菜把這些食材各取一點包起來，再淋上一匙醬料，魚肉的清香、生菜的鮮脆，以及酸酸辣辣的醬料，交織而成的多層次的美味。  

店內餐點價格不但相當親民，且還有特餐優惠的活動，白飯也能免費續加，是周邊的學生族吃飯的好選擇。 

【皇族泰式料理】

地址：臺北市中正區濟南路二段3-3號

電話：0908967728

營業時間：周一至周六11:00～14:30、17:00～21:00(日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3ypN7pQ


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泰式料理 牛肉 海鮮

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