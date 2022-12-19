韓義混血！「金孫韓廚義大利麵」中山新開店，特色餐點、探店必打卡1次收

韓義混血！主打韓式義大利麵及輕食沙拉、韓式小吃等特色料理的「金孫韓廚義大利麵」不僅插旗台北士林，中山商圈也吃得到啦！除了店內、店外裝潢吸睛好打卡外，美味料理更是必訪重點，結合韓國特色與義式料理，異國碰撞超驚喜～

圖／IG@zpig.942授權

手工特製菠菜青醬義大利麵。圖／金孫韓廚義大利麵IG

「金孫韓廚義大利麵」在士林及中山都有據點，中山店則自11/22起營運，白色與愛馬仕橘的撞色玻璃屋，加上店內簡約明亮的韓系氛圍，自在舒適也適合拍照。而說到店家主打義大利麵，推薦必點「韓國辛牛絞肉義大利麵」，義式番茄肉醬搭配韓式辣醬、墨魚麵條及溫泉蛋，入口滑順帶點些外辣感刺激，讓人一口接一口。

推薦必點「韓國辛牛絞肉義大利麵」。圖／IG@zpig.942授權

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金孫韓廚義大利麵中山店為白色與愛馬仕橘的撞色玻璃屋。圖／金孫韓廚義大利麵IG

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此外，結合韓、義特色可不能不提到「韓國涼粉沙拉」，將多種生菜配料與韓國涼粉、特製韓式沙拉醬融合翻拌，清爽又開胃，份量也很足，重點是能吃到在台少見的「韓國涼粉」，若有到訪探店可別錯過這道特色沙拉囉！

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酥脆多汁的「蜂蜜炸雞」。圖／金孫韓廚義大利麵IG

適合當飯後甜點的「韓式栗子地瓜」。圖／金孫韓廚義大利麵IG

金孫韓廚義大利麵 Golden Son Korea Pasta 中山店

地址：台北市中山區中山北路二段26巷營業時間：12:00-15:00、17:30-21:30

金孫韓廚義大利麵 Golden Son Korea Pasta 士林店

地址：台北市士林區中山北路五段505巷20號營業時間：12:00-15:00、17:30-21:30

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