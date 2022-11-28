信義區聖誕樹+1！美拍必訪BELLAVITA冬日雪地嘉年華 繽紛摩天輪、夢幻旋轉木馬Say Hi 還有精緻小點心陪過聖誕
快來快來，信義區聖誕樹再多一處可蒐集！「寶麗廣塲 - Bellavita」的冬日雪地嘉年華裡，不只布置了溫馨的聖誕樹，還有夢幻旋轉木馬、俏皮小丑、五彩繽紛摩天輪、獸籠裡的長頸鹿，為大家帶來了馬戲團嘉年華，更貼心準備了巧克力、雞蛋糕及義式冰淇淋等小點心，等著大家來訪歡度聖誕。
可以入內拍照、繽紛可愛摩天輪與夢幻的旋轉木馬，都在這次「BELLAVITA」百貨的冬日雪地嘉年華等著大家來拍美照，還有長頸鹿先生在獸籠裡要跟大家見面，布置成溫馨、歡樂的馬戲團嘉年華風；當然少不了美味小甜點，這次有馬卡諦義大利冰淇淋、絹絲谷手作乳酪蛋糕、Kadokado雞蛋糕專売所在現場，記得嘗嘗別錯過。
最棒的是聖誕樹與布置的場景都在室內，讓網美、網帥們不用怕刮風下雨把自己的造型弄得好狼狽，是不是超級體貼的！歡迎大家來到童話裡的樂園，感受一場溫馨歡樂的慶典。
BELLAVITA冬日雪地嘉年華
時間：2023/1/3止
地址：台北市信義區松仁路28號
馬卡諦 義大利冰淇淋
絹絲谷 手作乳酪蛋糕 l 巧克力
Kadokado 雞蛋糕專売所
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