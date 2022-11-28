信義區聖誕樹+1！美拍必訪BELLAVITA冬日雪地嘉年華 繽紛摩天輪、夢幻旋轉木馬Say Hi 還有精緻小點心陪過聖誕

「MINI B漢堡餐車」創業於2018 年，一開始只賣美式小漢堡（Slider），後來加入了漢堡（Burger）和墨西哥捲餅（Burrito）。熱愛美式文化的老闆JJ在紐約看到街頭的美式餐車販賣小漢堡，從事餐飲業多年的她，決定自行創業，並在餐車開設後又擴增了永和工作室，不少超級死忠的粉絲會追到永和去吃漢堡。

2022-11-24 09:00