愛上喝水！星巴克爆款「聖誕樹玻璃杯」，裝入抹茶那堤秒變絕美擺飾

用這杯子讓你愛上喝水！各國星巴克陸續推出聖誕系列商品，台灣星巴克也應景推出以「桃鉗士兵、動物朋友」為主題的系列冷水杯、馬克杯等療癒商品。同時，正逢中國星巴克上架新商品，跟著小編一起看看本次新品中的小紅書爆款「聖誕樹玻璃杯」吧！

圖／取自星巴克咖啡同好會FB粉絲頁

台灣星巴克推出以「桃鉗士兵、動物朋友」為主題的系列療癒商品。圖／取自星巴克咖啡同好會FB粉絲頁

終於知道為什麼是爆款了！中國星巴克於11/22推出「2022聖誕慶典」系列商品，其中以「企鵝、聖誕樹」造型最為可愛、吸睛，像是「企鵝造型款玻璃吸管杯」、「企鵝禮物款不銹鋼隨行杯」，以及最爆款「聖誕樹造型款玻璃吸管杯」等。

中國星巴克以「企鵝、北極熊」作為商品主題超療癒。圖／取自星巴克中國小紅書

穿戴聖誕裝飾的企鵝應景又療癒。圖／取自星巴克中國官方微博

圖／取自星巴克中國小紅書

爆款「聖誕樹造型款玻璃吸管杯」如同品名，擁有可愛的聖誕樹外型，淺綠色的玻璃質地搭配頂端的胖星星與裝飾造型，成為爆款不是沒有原因的，有網友一看表示「這杯子我一天能喝八杯水！」、「有『億』點心動」，也有網友從實際點切入「洗起來應該挺複雜」，不過想購入的聲浪也沒因此被勸退。

爆款「聖誕樹造型款玻璃吸管杯」，有網友說「裝水裝奶茶都超好看」。圖／取自星巴克中國小紅書

圖／取自星巴克中國官方微博

而企鵝款系列也不必多說，可愛企鵝圍上紅色圍巾、戴上聖誕帽，耶誕氛圍拉好拉滿。此外，北極熊系列也是應景又可愛，不僅實用，還能提升日常幸福感。這麼多療癒水杯，想不愛上喝水都難啊！

北極熊系列人氣也超高。圖／取自星巴克中國官方微博

圖／取自星巴克中國官方微博

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