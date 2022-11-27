快訊

恭喜！孫藝真順利誕下「射手男寶寶」 和玄彬提前當新手爸媽

蔣萬安立委空缺誰來接？ 羅淑蕾：若國民黨徵召將義不容辭

上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網公認最強營養三明治！「七堵家傳營養三明治」拿下Google4.6分高評價，便宜美味到「裝箱」外帶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁
圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

網友超好評、公認最強基隆營養三明治！這家位於七堵且聲名遠播的「七堵家傳營養三明治」，不論平假日總是人潮滿滿，價格美麗又料好實在，被稱作「傳奇等級七堵小吃」。滿滿一袋外帶裝不稀奇，拿「箱」外帶才是真的狂，跟著小編一起來看看這家超人氣銅板美食的美食魅力吧！

營養三明治整齊排好，畫面好療癒。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁
營養三明治整齊排好，畫面好療癒。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁
圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

這家「七堵家傳營養三明治」在Google Map上擁有超過1800則評論，更拿下4.6分的高分。不分平假日，饕客川流不息，店家得以兩個油鍋同時進行。現炸好的酥脆麵包依序夾入小黃瓜、番茄、滷蛋和火腿等經典餡料，擠上美乃滋增添滑順口感，一口下去超滿足！一份只要35元，三份100元。麵包酥脆感恰如其分、沒有油耗味，因此有網友分享「就算是冷掉也好吃」、「此營養三明治只應天上有」、「下大雨還是一大堆人來朝聖」，不愧是號稱「基隆最強營養三明治」！

圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁
圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

現炸好的酥脆麵包依序夾入小黃瓜、番茄、滷蛋和火腿等餡料。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁
現炸好的酥脆麵包依序夾入小黃瓜、番茄、滷蛋和火腿等餡料。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

七堵家傳營養三明治

地址：基隆市七堵區南興路28號
營業時間：14:30-20:30（週一、四公休）

延伸閱讀：

水準極高夜市魯肉飯！基隆夜市29號攤位「魯肉飯專家」，吃幾口就知道厲害專家29號攤位 水準極高

快吃爆！首見全家「巧克力+玉米濃湯」霜淇淋，但「這款」才是超人氣不敗口味

三明治 麵包 基隆 外帶 銅板美食

相關新聞

網公認最強營養三明治！「七堵家傳營養三明治」拿下Google4.6分高評價，便宜美味到「裝箱」外帶

網友超好評、公認最強基隆營養三明治！這家位於七堵且聲名遠播的「七堵家傳營養三明治」，不論平假日總是人潮滿滿，價格美麗又料好實在，被稱作「傳奇等級七堵小吃」。滿滿一袋外帶裝不稀奇，拿「箱」外帶才是真的狂

毛孩爸媽看過來！基隆首座寵物公園明年六月啟用

【旅奇傳媒/編輯部整理】為打造城市友善動物環境，基隆市市長林右昌公布寵物公園選址及規劃進展，地點將選在暖暖運動公園閒置綠地，是基隆首座寵物公園，預計2023年6月前完成啟用。 市長林右昌指出，寵物

美味不縮水！滿足味蕾又沒罪惡感的MINI SIZE手作小漢堡餐車

「MINI B漢堡餐車」創業於2018 年，一開始只賣美式小漢堡（Slider），後來加入了漢堡（Burger）和墨西哥捲餅（Burrito）。熱愛美式文化的老闆JJ在紐約看到街頭的美式餐車販賣小漢堡，從事餐飲業多年的她，決定自行創業，並在餐車開設後又擴增了永和工作室，不少超級死忠的粉絲會追到永和去吃漢堡。

歡樂耶誕城FUN心玩！新北秘境5大旅遊路線全公開

＃推薦熱點一：林本源園邸 臺灣三大名園之一的「林本源園邸（板橋林家花園）」，美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，是臺灣碩果僅存的園林建築，更是全臺知名的國定二級古蹟，漫步其間細細品

買一鍋、送一鍋！ 北車爆炒石頭火鍋「石研室」強勢回歸 買1送1再加碼好評送肉

火鍋控快看！ 北車「石研室」爆炒石頭火鍋歷經整修強勢回歸，於「和憶北車」帶來重新開幕重磅活動「買一鍋、送一鍋」，一口氣能吃到多種經典熟悉台灣味，快與同事、同學相揪痛快吃一波。 主打台式爆炒石頭火

豐盛早午餐橫掃IG美食圈！台北超人氣網美級早午餐特集來囉

和煦陽光、微風吹來，賴床賴到心滿意足了才出門覓食，這時候若是能夠吃到一份精緻、美味又豐盛早午餐盤，根本是堪比今年度最佳的周末約會時光！那就不要錯過全新落腳於台北信義A11的貴婦早午餐 M One Café，以及隱身大安巷弄裡的韓系早午餐 Brun不然、南港社區內的北歐風早午餐BACKMOUNT.後山咖啡，除了享受豐盛早午餐，也能來到兼顧料理和設計品味的Tokyobike Taiwan新富町和SunDay 酉日咖啡吧，感受各界文青的講究選品與裝潢擺飾。筆記準備好了嗎？開吃囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。