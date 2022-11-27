網公認最強營養三明治！「七堵家傳營養三明治」拿下Google4.6分高評價，便宜美味到「裝箱」外帶

網友超好評、公認最強基隆營養三明治！這家位於七堵且聲名遠播的「七堵家傳營養三明治」，不論平假日總是人潮滿滿，價格美麗又料好實在，被稱作「傳奇等級七堵小吃」。滿滿一袋外帶裝不稀奇，拿「箱」外帶才是真的狂，跟著小編一起來看看這家超人氣銅板美食的美食魅力吧！

營養三明治整齊排好，畫面好療癒。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

這家「七堵家傳營養三明治」在Google Map上擁有超過1800則評論，更拿下4.6分的高分。不分平假日，饕客川流不息，店家得以兩個油鍋同時進行。現炸好的酥脆麵包依序夾入小黃瓜、番茄、滷蛋和火腿等經典餡料，擠上美乃滋增添滑順口感，一口下去超滿足！一份只要35元，三份100元。麵包酥脆感恰如其分、沒有油耗味，因此有網友分享「就算是冷掉也好吃」、「此營養三明治只應天上有」、「下大雨還是一大堆人來朝聖」，不愧是號稱「基隆最強營養三明治」！

圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

現炸好的酥脆麵包依序夾入小黃瓜、番茄、滷蛋和火腿等餡料。圖／七堵家傳營養三明治總店FB粉絲頁

七堵家傳營養三明治

地址：基隆市七堵區南興路28號營業時間：14:30-20:30（週一、四公休）

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