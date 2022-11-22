快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

快吃爆！首見全家「巧克力+玉米濃湯」霜淇淋，但「這款」才是超人氣不敗口味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自FB社團 全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區、全家便利商店提供
圖／翻攝自FB社團 全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區、全家便利商店提供

巧克力尬玉米濃湯！全家便利商店於11/20正式推出顛覆想像的「玉米濃湯霜淇淋」，同時也將霜淇淋與「夯番薯」結合，推出全新吃法「夯番薯杯杯霜淇淋」。正當玉米濃湯霜淇淋洗版IG、FB之時，在FB社團出現一則「巧克力＋玉米濃湯」的全家霜淇淋照片與貼文，引起網友們的好奇與詢問聲。

全家霜淇淋與嵜本SAKImoto Bakery攜手推出「玉米濃湯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家霜淇淋與嵜本SAKImoto Bakery攜手推出「玉米濃湯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家新推「夯番薯杯杯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家新推「夯番薯杯杯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

日前，有網友在FB社團PO出一張「巧克力＋玉米濃湯」綜合口味的全家霜淇淋，在此之前，大多只看到「小農牛奶＋玉米濃湯」的霜淇淋組合，沒想到居然還有「巧克力＋玉米濃湯」霜淇淋！貼文一出，就有網友紛紛詢問「哪裡的門市？好想吃巧克力」、「求巧克力點」、「眼裡只有巧克力口味」，原來人氣口味其實是「比利時巧克力」！原PO也大方貼出購入霜淇淋的門市，想要嘗鮮或喜歡巧克力的朋友快衝。(販售門市資訊請見文末)

網友在FB社團分享「比利時巧克力＋玉米濃湯」綜合霜淇淋。圖／翻攝自FB社團 全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區
網友在FB社團分享「比利時巧克力＋玉米濃湯」綜合霜淇淋。圖／翻攝自FB社團 全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區

不僅如此，「巧克力＋玉米濃湯」霜淇淋外型吸睛，配色也很特別，但讓大家更好奇的是吃起來的味道。有網友超有創意留言「感覺再灑上三色豆，就是完美的料理了」，也有人說原PO好有勇氣、味道好難想像。究竟巧克力尬玉米濃湯的綜合霜淇淋滋味如何，就期待更多網友嘗試、分享啦！

⬤ 「比利時巧克力＋玉米濃湯」綜合霜淇淋這裡吃

全家大雅好雅店

地址：台中市大雅區中清東路171號

延伸閱讀：

全家隱藏版「萌布朗」霜淇淋這裡吃！不只台北1家限定，這些門市都吃得到～

義美28元霜淇淋！不只全家，義美低調「寶藏霜淇淋」3種口味超欠吃

巧克力 霜淇淋 全家便利商店

相關新聞

快吃爆！首見全家「巧克力+玉米濃湯」霜淇淋，但「這款」才是超人氣不敗口味

巧克力尬玉米濃湯！全家便利商店於11/20正式推出顛覆想像的「玉米濃湯霜淇淋」，同時也將霜淇淋與「夯番薯」結合，推出全新吃法「夯番薯杯杯霜淇淋」。正當玉米濃湯霜淇淋洗版IG、FB之時，在FB社團出現一

這顆足球可以吃！ 清原芋圓瘋世足 5cm巨大「足球麻糬」限定甜品吃起來

因應四年一度的世界足球賽開打，「清原芋圓」甜品專賣店推出超逼真「足球麻糬」新品，只要任選商品加購價39元，就能獲得一顆直徑5公分超巨Q彈麻糬，加入限定甜品中萌度瞬間爆表。 不僅可以單吃，還能搭配

五個國家「貢茶」新品大PK！和奶茶最搭的不敗經典還得是「這味」

茶飲品牌「貢茶」在全球超過20個區域擁有門市，也在不同國家、區域推出當地限定的各式飲品。而台灣貢茶也於近日推出新品，但單單只看台灣新品好像少了一點點樂趣，不如跟著小編一同來看看以下五個國家的貢茶分別推

義美28元霜淇淋！不只全家，義美低調「寶藏霜淇淋」3種口味超欠吃

開嗑霜淇淋只要28元！誰說霜淇淋只有全家，義美的也超好吃～義美小泡芙是大家童年回憶的不敗單品，前陣子更有紅茶凍洗版IG，現在終於有網友分享義美的寶藏霜淇淋了！口感綿密、奶香濃郁，重點是一支超大支也只要

「哈根達斯 X 迪士尼」超萌聯名 限定造型迷你杯必收！米奇、米妮、唐老鴨圓屁屁萌翻你心

荷包小心！哈根達斯和迪士尼這次合作，以米奇、米妮、唐老鴨的背影及象徵標誌，推出限定造型的迷你杯盒，裡頭放入巧克力、草莓經典口味迷你杯冰淇淋，吃完後可當小小收納盒使用；冰淇淋火鍋則直接讓三位明星露臉，再搭配限定保冷袋，根本放火狂燒粉絲的心，還不快手刀購入～

十杯奶茶只要35元！這家手搖店還能喝到「獨角仙鮮乳」，網友推：超有梗但好喝

老闆我要一杯「十杯奶茶」！近日，有網友在FB社團貼出一張手搖店菜單，並配上對話：老闆我要「十杯奶茶」，老闆回「好的！一共350元」，但價目表上寫著「十杯奶茶$35」，原來此「十杯」非彼10杯，其實這家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。