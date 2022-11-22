快吃爆！首見全家「巧克力+玉米濃湯」霜淇淋，但「這款」才是超人氣不敗口味
巧克力尬玉米濃湯！全家便利商店於11/20正式推出顛覆想像的「玉米濃湯霜淇淋」，同時也將霜淇淋與「夯番薯」結合，推出全新吃法「夯番薯杯杯霜淇淋」。正當玉米濃湯霜淇淋洗版IG、FB之時，在FB社團出現一則「巧克力＋玉米濃湯」的全家霜淇淋照片與貼文，引起網友們的好奇與詢問聲。
日前，有網友在FB社團PO出一張「巧克力＋玉米濃湯」綜合口味的全家霜淇淋，在此之前，大多只看到「小農牛奶＋玉米濃湯」的霜淇淋組合，沒想到居然還有「巧克力＋玉米濃湯」霜淇淋！貼文一出，就有網友紛紛詢問「哪裡的門市？好想吃巧克力」、「求巧克力點」、「眼裡只有巧克力口味」，原來人氣口味其實是「比利時巧克力」！原PO也大方貼出購入霜淇淋的門市，想要嘗鮮或喜歡巧克力的朋友快衝。(販售門市資訊請見文末)
不僅如此，「巧克力＋玉米濃湯」霜淇淋外型吸睛，配色也很特別，但讓大家更好奇的是吃起來的味道。有網友超有創意留言「感覺再灑上三色豆，就是完美的料理了」，也有人說原PO好有勇氣、味道好難想像。究竟巧克力尬玉米濃湯的綜合霜淇淋滋味如何，就期待更多網友嘗試、分享啦！
⬤ 「比利時巧克力＋玉米濃湯」綜合霜淇淋這裡吃
全家大雅好雅店
地址：台中市大雅區中清東路171號
延伸閱讀：
．全家隱藏版「萌布朗」霜淇淋這裡吃！不只台北1家限定，這些門市都吃得到～
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