全家隱藏版「蒙布朗」霜淇淋這裡吃！不只台北1家限定，這些門市都吃得到～

台北也吃得到抖音爆紅的四川冰粉！「冰粉」為四川地方特色小吃之一，獨具傳統巴蜀風味，口感冰涼、爽滑，也成為在地人夏日消暑聖品。現在不用出國，在台北就能品嘗到道地四川冰粉，還有開幕活動消費滿百再送「砵仔糕

2022-11-08 16:30