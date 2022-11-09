全家隱藏版「蒙布朗」霜淇淋這裡吃！不只台北1家限定，這些門市都吃得到～
這些全家都吃得到！今年7月全家「Fami!ce」推出創意造型「蒙布朗」霜淇淋，一開始僅於台北市中山區的全家長賓店獨家販售，而現在又多了許多全家門市，誰說只有台北吃得到？現在還能自己動手查！
彰化也有！全家「蒙布朗」造型霜淇淋原知僅在全家長賓店獨賣，現在於「彰化前站門市」也吃得到，IGer@love.on.foodplay分享於彰化前站門市買到「玫瑰起司」蒙布朗造型霜淇淋；同時，在臉書社團也有網友表示「台北永樂市場斜對面的全家可以買到蒙布朗霜淇淋」，目前是比利時巧克力口味。
其實，全家官網現在查得到「蒙布朗」霜淇淋販售門市，在門市搜尋選單中，勾選商品欄下方的「Fami!ce(萌布朗店)」，即可查找販售門店，想吃不用碰運氣！
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