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全家隱藏版「蒙布朗」霜淇淋這裡吃！不只台北1家限定，這些門市都吃得到～

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@love.on.foodplay授權
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這些全家都吃得到！今年7月全家「Fami!ce」推出創意造型「蒙布朗」霜淇淋，一開始僅於台北市中山區的全家長賓店獨家販售，而現在又多了許多全家門市，誰說只有台北吃得到？現在還能自己動手查！

圖／全家便利商店提供
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彰化也有！全家「蒙布朗」造型霜淇淋原知僅在全家長賓店獨賣，現在於「彰化前站門市」也吃得到，IGer@love.on.foodplay分享於彰化前站門市買到「玫瑰起司」蒙布朗造型霜淇淋；同時，在臉書社團也有網友表示「台北永樂市場斜對面的全家可以買到蒙布朗霜淇淋」，目前是比利時巧克力口味。

「玫瑰起司」蒙布朗造型霜淇淋。圖／IG@love.on.foodplay授權
「玫瑰起司」蒙布朗造型霜淇淋。圖／IG@love.on.foodplay授權

圖／IG@love.on.foodplay授權
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圖／IG@love.on.foodplay授權
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網友Amy Chang分享在永樂市場斜對面全家可買到比利時巧克力口味蒙布朗霜淇淋。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區FB社團
網友Amy Chang分享在永樂市場斜對面全家可買到比利時巧克力口味蒙布朗霜淇淋。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區FB社團

其實，全家官網現在查得到「蒙布朗」霜淇淋販售門市，在門市搜尋選單中，勾選商品欄下方的「Fami!ce(萌布朗店)」，即可查找販售門店，想吃不用碰運氣！

圖／擷取自全家官網
圖／擷取自全家官網

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