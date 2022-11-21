義美28元霜淇淋！不只全家，義美低調「寶藏霜淇淋」3種口味超欠吃

開嗑霜淇淋只要28元！誰說霜淇淋只有全家，義美的也超好吃～義美小泡芙是大家童年回憶的不敗單品，前陣子更有紅茶凍洗版IG，現在終於有網友分享義美的寶藏霜淇淋了！口感綿密、奶香濃郁，重點是一支超大支也只要28元，霜淇淋控快衝！

圖／IG@shin_eat_eat授權

不只全家，義美霜淇淋也超絕！這次推薦義美門市販售的「霜淇淋」，有牛奶、巧克力及綜合3種口味可選，牛奶霜淇淋CP值超高只要28元，部落客SHIN分享「吃到最後，餅乾杯甜筒也不會軟掉」，還能保有酥脆口感；而巧克力霜淇淋不會過甜，一個人吃完一整支也不會膩，喜歡甜一點的也可品嘗看看綜合霜淇淋。雖然巧克力及綜合霜淇淋價格為40元，但好吃也不算貴，直接大口開吃啦！

圖／IG@shin_eat_eat授權

部落客SHIN分享貼文後，有網友表示「義美霜淇淋認真好吃，不輸全家的」、「義美的冰淇淋真的很讚，百吃不膩」、「這個價格太便宜了吧！」，也有人分享「超愛義美巧克力霜淇淋 ，可是巧克力口味有夠難遇」、「奶味蠻重的」，看出其實不少人都知道義美這款低調的隱藏版「寶藏霜淇淋」。下次若有經過義美門市，不妨進店看看有沒有遇到3種口味的寶藏霜淇淋吧！

義美霜淇淋不僅可以增量購買，還貼心提供熱量標示。圖／IG@shin_eat_eat授權

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