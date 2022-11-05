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水準極高夜市魯肉飯！基隆夜市29號攤位「魯肉飯專家」，吃幾口就知道厲害

隨裕而安／ 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

以前因為高中同學的關係，每次到訪基隆夜市要吃滷肉飯時都是選擇天一香，但網路美食文章看多了就會有個印象，基隆廟口夜市還有個29號攤位的魯肉飯專家是更多人的推薦，我就這麼來了。

這天其實剛過中午，離晚上夜市人潮還很遠，所以客人不多，要坐下來吃碗飯還是挺容易的，而且我們發現老闆雖然不苟言笑，但其實是很親切很替客人去著想的安排座位，因為有朋友帶著要用推車的小朋友，老闆不在乎推車會檔到動線，就是要讓大人小朋友都有舒服方便的座位來用餐，這點可是大大加分啊！

滿滿的一大鍋滷肉汁，以及油豆腐和筍絲，看起來令人食指大動，所以把看得到的菜色都點一輪了。

肉羹湯比較普通，不太有羹湯勾芡的感覺，喝起來稀稀的，肉羹稍微有一點點硬或者說是柴，整體來說肉羹湯可能很看個人口味。

油豆腐是淋上了類似關東煮的那種橘紅醬汁，而非一般滷肉飯攤位多半用自家的滷汁淋上，算是比較清新一點，不過油豆腐本身燉煮的時間可能沒有很長，裡面的味道很淡。

筍絲也是和油豆腐一樣，淋上類似關東煮的醬汁來提味。整體來說油豆腐和筍絲的表現都普普，不會特別突出。

滷鴨蛋挺大顆的，很香，和滷肉飯拌在一起超對味。

至於這滷肉飯就大大的不一樣了，吃幾口就知道厲害了啊⋯

事實上我們前一天才吃過矮仔財滷肉飯，這下子會很明顯地知道基隆夜市這家魯肉飯專家是有多麼的強大！

滷肉汁有點像是肉燥，有豬皮和肥肉，相當加分，但也有均衡的瘦肉，所以肥瘦口感均有，相當完美。可以這麼說，魯肉飯專家是把傳統的滷肉飯味道給做到超強，而且一定要稱讚的是魯肉飯專家的米飯很Q彈，做的可是一點也不馬虎，頗具水準，這讓它們家的滷肉飯吃起來超級好吃。

也許你會問那什麼滷肉飯不是傳統滷肉飯的味道？我自己的感覺，像是南門市場金峰滷肉飯，華西街夜市小王煮瓜，這兩家就是味道不那麼傳統的魯肉飯。

傳聞隔壁的天一香與這家有親戚關係，但天一香我吃過很多次，從來沒有這家魯肉飯專家帶來的驚豔感，之後我會再訪天一香確認看看。

整體來說魯肉飯專家非常非常的好吃，有到值得專訪的程度。

美味程度：8/10 ★★★★★★★★☆☆

用餐環境：5/10 ★★★★★☆☆☆☆☆

魯肉飯專家

Google景點資訊：基隆夜市仁三路29號攤位

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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