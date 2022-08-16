水金九懷舊散策！ 芋圓小吃、茶樓品茗、古道健行 再訪「黃金山城」華麗身影

【圖／文：行遍天下】

九份與金瓜石僅隔著東北角「黃金十稜」為首的基隆山，如同孿生兄弟有許多相似的地方，不過九份聚落集中，等同黃金山城的娛樂中心，曾有北台灣最大的昇平戲院。但礦業沒落後九份幾乎被人遺忘，80、90年代受矚目的「戀戀風塵」、「悲情城市」、「多桑」等以九份為背景的電影，種種機緣將九份推上國際舞台，而新興的藝文茶坊文化，成為礦業沒落後九份再次繁榮的華麗轉身。

▲上九份喝杯茶，成為雅致的一時之選。

九份聚落集中在基山街、輕便路，中間由豎崎路的階梯貫穿，地勢陡峭，建築依山而建，瑞芳到基隆海岸的灣澳都在眼底，正對著被譽為「龍珠」的基隆嶼，擁有絕佳視野。老舊山城帶著世紀末的孤寂唯美，電影演繹了那些令人感傷的、不勝唏噓的歷史脈絡和時代印記，位於輕便路與豎崎路交叉口的昇平戲院，重新修復後也曾放映這些經典作品。

▲九份老街豎崎路在疫情前常被擠得水洩不通，重現黃金山城榮景。





茶坊品茗、古道健行賞秘境

從基山老街散步經過「九份茶坊」，門前有個「翁山英故居」解說牌，據說這是九份年資最久的建築，藝術家洪志勝30幾年前買下這個曾經破敗的老屋，1991年以保存的角度重新整修，開設九份茶坊為老屋注入新靈魂，這棟建築在2004年被列入新北市文化保護的歷史建築。九份茶坊是引進九份藝文茶館的先行者，在豐富的生活藝術作品中品茗賞景，帶動「上九份喝茶」雅致風潮，現有20幾家茶館，豎崎路上的「阿妹茶樓」也頗受歡迎。

▲九份藝文茶樓林立，皆有獨到迷人之處（圖為水心月茶坊）。

九份、金瓜石山區因為採礦修築許多道路，加上原本淡蘭古道路徑，沿著浪漫的102號縣道，山間健行古道四通八達，有些可達昔日採礦遺址，有些直達360度環景山頭，還可以串連成O型路線，饒富趣味，金瓜石最大的黃金礦脈「本山礦場」地質公園必遊。約6公里長的草山戰備道，可達已廢棄的草山雷達站，是一個視野無遮蔽的戀人秘境。

▲本山礦場地質公園是金瓜石重要的金礦礦區，被挖空的山體像外星表面。

▲草山戰備道可以抵達360度環景的山頂秘境，戰備道在夕陽映照下彷彿天堂路。





芋圓小吃到無菜單料理

到了九份，自然不能錯過最具代表性的芋圓，相傳芋圓是源起瑞芳的小吃。九份較具代表性的芋圓店，有豎崎路接近九份國小的「阿柑姨芋圓」，和基山街上的「賴阿婆芋圓」，阿柑姨芋圓內用的空間還可以欣賞九份海景。

順著豎崎路向上到九份最高點，有一家現代民宿以日本作家村上春樹第一部作品「聽風的歌」為名，民宿每個房間都以村上春樹的著作命名，躺在床上就能欣賞180度的無敵海景，頂樓餐廳居高臨下，晚餐可以預訂無菜單料理，另也提供三層式極為華麗的英式下午茶，是遠離九份人潮浪漫的新選擇，而且好停車。

▲躺在民宿床上就可以欣賞無敵海景。

▲聽風的歌提供浮誇的英式下午茶，配上東北海岸無敵海景心曠神怡。





景點資訊

金瓜石地質公園（本山礦場）

地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處





地址：新北市瑞芳區豎崎路5號

電話：02-2497-6505

FB：九份阿柑姨芋圓

時間：週一至五09:00-20:00、六至日09:00-21:00

消費：招牌綜合芋圓冰50元





地址：新北市瑞芳區基山街142號

電話：02-2496-9056

FB：九份茶坊【Jioufen Teahouse】

時間：週一至五12:00-19:00、六11:00-20:00、日10:30-18:00





地址：新北市瑞芳區崙頂路111號

電話：02-2406-2277

FB：聽風的歌民宿餐廳





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