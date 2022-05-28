台北新休憩場所！ 大直「經國七海文化園區」眺望圓山美景 結合休閒與學術、重現歷史遺跡

位於捷運大直站附近的經國七海文化園區於今年1月23日正式對外開放參觀，經國七海文化園區歷經七年的興建與整備，以人為本的現代空間、低碳節能與大自然美好諧和的規劃設計，改頭換面成為隱身台北市的人文新地標！園區內除了有蔣經國先生於台灣居住最久的住所「七海寓所」、學術研究專用的「蔣經國總統圖書館」外，也設有陳列廳及遊客中心等，完整的規劃與舒適的空間成為台北新休憩場所之一。

圖／@ReadyGo

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占地3.98公頃的經國七海文化園區承襲了市定古蹟與珍貴的台灣歷史資產，並結合周遭劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的文化空間，讓台北人週末多了一個散步、寓教於樂的選擇之一。

園區資訊

地址：臺北市中山區北安路301號

電話：02-2532-6077

開放時間：週二至週日 9:00-17:00（週一公休）

票價：採預約制，開放30天內的入園票券，票券則分為上下午時段，每時段各200張為限，票券依參訪空間不同，七海寓所 100元、陳列廳 100元；寓所導覽及陳列廳聯票，票價為180元

交通方式

【捷運】

1. 捷運淡水信義線至「圓山」站，再轉搭21、42、208、247、287、紅2公車，至「七海文化園區」站。

2. 捷運淡水信義線至「劍潭」站，再轉搭267、556、902、紅3區公車，至「七海文化園區」站。

3. 捷運文湖線至「大直」站，再轉搭內湖幹線、21、247、267、556、902、紅2、紅3區公車，至「忠烈祠」站。

七海寓所

圖／@ReadyGo

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園區以蔣經國先生在台灣居住最久且唯一保存下來的故居「七海寓所」為核心，寓所內部陳設簡單、樸實無華，開放參觀的區域為蔣經國先生夫婦的生活空間，包含一樓的客廳、餐廳，以及二樓的起居室與書房。作為蔣經國先生擔任國防部長、行政院長至總統期間居住的官邸，此處也是他與政府官員討論國家重大決策的地方，深具歷史意義。除停等區外，全程由專人導覽參觀，內部實景無法拍照。

蔣經國總統圖書館

園區內也成立了「蔣經國總統圖書館」，完整地收藏、整理與陳列與蔣經國先生有關的檔案、文獻、文物與資料，供民眾閱覽與學術研究，並致力於舉辦主題學術活動、史料文獻展覽等，藉此推動相關領域之研究。有別於陳列廳採自由參觀，民眾參觀七海寓所除了皆採預約制，全程由專人導覽參觀，內部實景無法拍照。

陳列廳

圖／@ReadyGo

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陳列廳分為第一陳列廳與第二陳列廳，第一陳列廳以「臺灣現代化的推手」為主題，主要介紹蔣經國先生的生平事蹟及家庭生活，展出他生前的各種珍貴手稿、照片、文物及傢俱等，而第二陳列廳則以「歲月沉思錄」為主題，展出蔣經國生前的書畫作品與日記。此區利用沉浸式展覽的表現手法，結合現代影像科技與實體文物，引領民眾瞬間進入民國50至70年代的時空，身歷其境感受那個年代的光景氛圍。

圖／@ReadyGo

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園區建築由國際知名的符傳禎建築師領軍的英國「建築文化事務所」設計，周圍保留大面積植栽綠地、公共藝術區與親水步道，建築皆符合生態需要、低碳節能，並與自然環境相互調和。並以數個建築體和園林空間相互連接圍合的空間來詮釋蔣經國先生的人格風範，同時運用了東西方思想的融貫、以人為本的空間規劃設計概念，展現中華文化傳統與大自然的和諧，整體空間具有豐富歷史意涵。

圖／@ReadyGo

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沿著園區路線，還有遊客中心與禮品區與餐廳Wave-波餐廳，而正式這區在IG上造成一陣打打風潮，寬敞的空間坐在室內能享受陽光透過大片玻璃落地窗灑進來的溫暖，把白色地板照著金光閃閃，戶外區則擺放多張白色沙發，可享受愜意慵懶的氛圍，可以在湖畔喝杯咖啡、眺望著圓山飯店，能在一下午享受歷史的薰陶最後搭配異國感的放鬆氛圍，完美的週末有不過如此吧！

圖/IG @jun810810

圖/IG @lindyyyhsiehhh

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