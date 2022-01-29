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台北走春不無聊！2022台北燈節在士林　賞完花再順遊親民天母古道

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圖：台北市政府觀光傳播局／提供
圖：台北市政府觀光傳播局／提供

士林官邸是春節賞花的好去處。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
士林官邸是春節賞花的好去處。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】因應2022台北燈節將於年後在士林與大家見面，台北市政府觀光傳播局局長劉奕霆搶先推薦士林在地走春景點。

士林在地小吃 宮廟慶元宵 全家人的年節活動

士林夜市是國際遊客來台必前往的景點，也是在地居民與國人喜愛的夜市之一；劉奕霆指出，士林夜市與著名宮廟慈諴宮相鄰，民眾除在年節期間可以逛街、大啖美食外，更能前往祈求媽祖保佑一年平安。值得一提的是，2022台北燈節期間，周邊商家也會響應燈節活動，民眾前往指定店家消費滿額就可得到限量精緻小物；此外，還可至士林街福德宮、芝山巖惠濟宮、士林神農宮及士林慈諴宮領取「寄福明信片」集章，集章祈福還能寄出祝福給親朋好友。

▲士林官邸整年都有不同花卉展出。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲士林官邸整年都有不同花卉展出。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

天母古道老少咸宜 賞花別錯過士林官邸

若年節期間天氣晴朗，劉奕霆大推天母古道做為走春出遊的選擇!除了能一窺擁有百年歷史的黑色大水管外，還有一座神秘的翠峰瀑布。他補充，這裡的路面平整好走，很適合駐足觀景，視野眺望天母、北投，更可以遠眺陽明山系，年節期間不妨來趟富含詩意的登山之旅吧! 愛花的人則不能錯過士林官邸。劉奕霆表示，國定古蹟「士林官邸」整年都有不同的花卉展出，每次去都是不同的風貌與感受；他也強調，燈節期間恰逢玫瑰花與鬱金香花季期間，白天賞花與晚上賞燈一次滿足!

▲天母古道可一窺百年歷史的黑色大水管。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲天母古道可一窺百年歷史的黑色大水管。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

陽明山國家公園 適合大家的好去處

在台北，1小時車程內就可到達的陽明山國家公園，除了豐富火山地形與自然資源外，更富有四季不同變化的山林美景；劉奕霆表示，除了每年二月登場的櫻花季吸引大批遊客前來朝聖外，不容錯過的還有文化大學後山的百萬夜景、竹子湖的野菜及紗帽山的溫泉；白天上山踏青、泡湯賞美景再下山吃美食，十分適合闔家旅遊。

▲天母古道路面平整好走，很適合駐足觀景。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲天母古道路面平整好走，很適合駐足觀景。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

最後劉奕霆提醒，年節期間仍需注意防疫相關規定，才能小心出遊、安心回家，也歡迎大家記得年後的2022台北燈節在士林，期待透過科幻宇宙船造型的主燈與可愛的「祥虎」點亮士林。

相關資訊：

2022台北燈節活動官方網站 https://2022lanternfestival.taipei

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國家公園 士林官邸 陽明山

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