烏來隱世湯屋！在山景池舒泡最原始五感，再訪森林祕境內的隱藏版書屋

【圖／文：行遍天下】

南勢溪和桶後溪蜿蜒流過烏來，山峰與岩壁擁抱著潺潺溪谷，交織出烏來溫泉鄉獨特的山水情調，山林的深處，漫步在馥森阪治Trio的林間小路，陽光穿透樹縫灑落，山風捎來水霧的涼意，從色彩、空氣到溫度，都舒服得令人放鬆，山景如是，湯屋亦然。

▲馥森阪治Trio隱藏於烏來深山，訴說屬於古老泰雅人文與故事。

馥森阪治Trio所在地，是泰雅族頭目尤勞．尤幹（綽號阪治）的祖屋，設計師黃慶洲刻意保留泰雅部落的鷹架建築語彙，同時將減法設計發揮得淋漓盡致。沿著山坡錯落、向下扎根的4幢黑色木屋，象徵與在地文化共生，建築物彼此之間如同部落家宅，相互依偎、彼此照護，傳遞「如家」的氛圍，也呼應品牌LOGO上的森林家屋意象。

極簡概念、大地色彩、部落元素，同樣被巧妙運用在湯屋設計上，16間湯屋分布錯落在各幢建築，可以容納三五好友歡聚暢聊，藉由溫泉療癒身心的「聊浴」，隱密性高，雖無風景，但有獨立衛浴與和式床墊，空間感最好；以半戶外山景池引進盎然綠意的「相浴」，也有獨立衛浴，7坪空間以竹簾配置，讓延伸的視野猶如觀賞畫作，絕佳的氣氛，拉近你與家人、好友或愛人的距離。

▲名為「相浴」的湯屋，擁有獨立衛浴和山景池，可一人獨享或與好友共浴暢談。

為營造自然的泡湯享受，湯屋備品皆以友善環境的材質製成；特別選用的沐浴品牌，可以感受茶籽的純粹，茶油的滋潤呵護與茶苷的溫和清潔效果；無添加的銀耳養生飲品，讓泡湯更健康，肌膚水噹噹。

▲備品包裝以友善環境材質製成，嚴選天然茶籽成分的沐浴保養品，充分清潔並滋潤肌膚。





特色設施

虹之聖堂Kyokay Church

視線穿透鏽蝕隧道的十字架，遠方，是開闊、清新、空靈烏來的山景，象徵旅人親近自然，感受來自山風與植物的療癒力量，隨著四季和時間的變化，聖堂的光影流淌千變萬化，令人著迷。

因諾莉餐廳INNORI

Trio為義大利語的3，馥森阪治Trio的餐點美食也強調Trio的精神，實踐原民風味、在地食材、健康蔬食三理念，主廚以原民飲食文化為概念，使用當季在地食材傳達美味與健康，餐點擺盤既粗曠又充滿美感。

雨籟書屋

沿著蕨類植物簇擁的山中小徑，一路通往山林深處的「雨籟書屋」，這裡只聽得到蟲鳴鳥叫，坐在靜謐無聲的榻榻米，哪怕只翻閱幾頁書籍，都教人舒心，這處祕境中的祕境，未來或者舉行手作課程、或者茶道，有無限可能。

生活儀式「夢之輪」

溫泉洗禮撫慰了身體，生活儀式「夢之輪」讓心靈有了另一種觸動。每日午後，舞者從虹之聖堂的緩緩走向展演平台開始旋轉，一手承接大自然的力量，另一手將祝福分享給每個人，觀者藉由這種古老強烈的旋轉感到靜心，創造無限可能。





溫泉TIPS

無色無味、水質清透的烏來溫泉，為PH值8的弱鹼性碳酸泉，湧泉水溫高達80℃，能促進新陳代謝、去除角質，讓肌膚滑嫩、細緻白皙。





景點資訊

馥森阪治Trio

地址：新北市烏來區環山路151號

電話：02-2661-6688

網址：fusenbanzhi.com.tw/tw

時間：10:00-20:00，泡湯60分鐘；因諾莉餐廳午餐11:00-14:30、下午茶14:30-17:30

費用：多款湯屋分別容納2至3人，2,500元-5,400元不等；湯宴專案價格內含兩客餐點，套餐組合4,436元∼6,936元不等、下午茶組合3,292元~5,692元不等，平日、假日另外享有折扣，上述為12月31日前的旺季價格。

防疫比照中央規定隨時調整。





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