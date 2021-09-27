北部秘境環山面海！隱身半山腰的「黃金神社」遺址　斑駁建築、鳥居晝夜都美翻

提到東北角景點，相信九份及金瓜石都是大家不陌生的景區，金瓜石地處雪山山脈北側支稜與東北角海岸間，是位在北台灣的「黃金山城」，三面環山一面環海，獨特的地形加上濃厚的歷史人文風情，也讓金瓜石成為熱門的景點之一。

金瓜石的地層大部分是以砂岩、頁岩及煤層所組成的沉積岩層，後來因為海槽張裂噴出安山岩體，經歷一連串的礦化作用，在這片土地下孕育了許多的礦產，才造就了空前的掏金熱盛況，在當時與地緣相近的九份同為重要的礦區，被合稱為「金九地區」。 雖然金瓜石曾因開採金礦得以繁華一時，但隨著礦產逐漸枯竭及嚴重的人口外移，金瓜石終歸過往純樸寧靜的山城，不過也因為曾經的繁榮，金瓜石得以發展觀光人文產業，除了壯闊的山海風景外，豐富的歷史也替金瓜石這座山城增添了幾分神秘氣息，令人更加嚮往。

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許多人來到金瓜石一定會拜訪「黃金博物館」，認識當時掏金、採礦的過程，園區內有兩條步道，其中一條為無耳茶壺山登山步道，另一條步道則會通往「黃金神社」。

黃金神社是台灣歷史的第三座神社，興建於日治時期，傳說是當時為了安定人心所建，也是當時的礦業從業人員的信仰中心。原始建築包括本殿、拜殿、洗手亭，及沿階梯而上的參道，兩側有三座鳥居、五座旗幟台及一座入苑銅牛，不過，神社在戰後遭到破壞，如今僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，及一根根佇立在原址的石柱群，斑駁的建築也另有一番風味，是熱門的打卡勝地之一，喜歡拍照的朋友千萬不能錯過！

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黃金神社的步道總長大約為700公尺，不過全部都是階梯形式的步道，往返大約需要三十分鐘左右的腳程，歷經一番辛苦後，映入眼簾的就是一望無際的山海壯闊，還能遠眺茶壺山，前面是太平洋，後面則是綿延的山巒，在這座充滿歷史人文的山城中享受如此美景，也難免有一種「景物依舊，人事已非」的惆悵之感。

鳥居是日本神社的建築之一，聳立於神社的入口處，大多以兩根支柱與一至二根橫樑構成，傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世之通道，屬「結界」的一種，久而久之， 鳥居也就成為了神社的象徵。

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雖然黃金神社已經廢棄，不過在各處石板上還是不乏各地硬幣的身影，象徵著各地旅人祈求平安的敬意，下次來到金瓜石不妨拜訪位在半山腰的黃金神社，來到這裡就彷彿進入時空隧道，不僅可以了解當地的歷史，還可以呼吸郊外的新鮮空氣、欣賞遼闊的景色，跟著ReadyGo的腳步，一窺這座神秘的「黃金山城」吧！

溫馨小提醒：因應台灣疫情的狀況，目前黃金神社雖然有對外開放，不過仍然有人數上的限制，拜訪之前記得要先打電話到遊客中心進行預約喔！趕快出發吧！

｜景點資訊｜

地址：新北市瑞芳區金光路8號(黃金博物館園區)

電話：02-24962800

營業時間：平日09:00-17:00/假日09:30-18:00 (每月第一個星期一休館)

門票：80元/人

停車場：停黃金博物館收費停車場步行上山

大眾運輸：搭乘火車於瑞芳火車站下車→於火車站前廣場對面搭乘基隆客運，往金瓜石→黃金博物館下車

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