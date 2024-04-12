死忠客沒吃到最後一碗！ 30年台南老店「康樂街牛肉湯」無預警歇業 心疼原因曝光

一切來的太突然！ 開業30年、曾於2022年獲米其林必比登推介的台南「康樂街牛肉湯」在11日深夜10點半無預警在臉書宣布永久停業，消息曝光震撼不少粉絲，老饕們紛紛錯愕表示「來不及吃到最後一碗！」

台南「康樂街牛肉湯」憑著最自然鮮甜的牛肉湯頭，擄獲了不少饕客的心，甚至有許多網紅、國外遊客專程慕名而來。2022年10月曾傳出要頂讓的康樂街牛肉湯，當時女兒決定接手，讓饕客們都鬆了一口氣，沒想到不到2年，店家卻在11日深夜突然宣布熄燈。

圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書

今早有民眾發現店家已經沒開門做生意了，只見到一張門口貼著「因為老闆健康因素，永久停業」消息，還是撲了空。據《三立新聞網》於12日實際前往採訪，老闆娘陳麗美表示，30年前，跟著先生的腳步，一起撐起這家店，這間店經營30年，是台南客人給的機會「第一感謝的就是台南的客人」。

她並提到，其實原本早該在去年9月就要退休了，因為老闆罹患肺腺癌住進安寧病房後，店內少了一個人手，自己又在店面與醫院間奔走，實在扛不住了，才會做出歇業的決定。

在店家貼出的歇業公告文章，已有上萬人點按傳達不捨的心情，並多達百則留言紛紛祝福與惋惜「好難過，只能說謝謝你們」、「祝福老闆和老闆娘」、「其實這次過年去時，就有發現老闆變好瘦，心裡就有底了」、「希望老闆早日康復」、「每次去吃炒半湯，老闆都會鼓勵和陪我練習說台語」、「你們家是我唯一敢喝的牛肉湯！謝謝你們」。