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全台瘋酸菜魚！ 4大連鎖美食集團搶攻 漢來「溜溜酸菜魚」插旗中壢 連「黑浮咖啡」也致敬

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／築間集團、這一鍋集團、漢來美食集團提供
圖／築間集團、這一鍋集團、漢來美食集團提供

全台瘋酸菜魚！ 近期話題美食「酸菜魚」你吃過了嗎？ 自從受到抖音、小紅書等社群影響，對岸美食一一在台灣掀起熱潮，酸菜魚就是其中一道美味，為大家鎖定「4大連鎖美食集團」進軍研發獨門改良口味的酸菜魚，連黑浮咖啡也忍不住端出致敬重慶經典的客家酸菜鱸魚，快找機會試試這道辛香料超級爆香、細緻滑嫩魚片全味組合佳餚吧！

【漢來美食|溜溜酸菜魚專賣店】

隸屬於漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，主打兼具川菜獨有的香麻，還有特製酸菜湯頭的鮮香酸爽。最新在中壢SOGO店開出品牌第4家分店，同時也是首度插旗台灣北部，4/12開幕當天推出全商品半價優惠，午、晚餐各限50組。

漢來美食打造「溜溜酸菜魚專賣店」。圖／漢來美食提供
漢來美食打造「溜溜酸菜魚專賣店」。圖／漢來美食提供

同步加碼推4/13至4/30三重集客活動：第一重身分證字號開頭為“H”者，內用點酸菜鍋系列，享3款肉類免費；第二重內用消費出示與溜溜打卡牆合照並線上評論，即贈沁涼飲品乙杯，消費滿1,688元再贈「袋去溜溜吉祥物環保杯袋」乙個；第三重舉辦來全台溜溜分店單筆消費888元以上，即可獲「來美食APP」限定刮刮樂，有機會獲得1799元的四人套餐。

【這一鍋|叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚】

叁加叁主打鴛鴦吃法。圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供
叁加叁主打鴛鴦吃法。圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供

隸屬於這一鍋集團旗下的叁加叁，標榜以鴛鴦鍋吃法體驗兩款酸菜魚湯底。招牌「泡椒酸菜魚」主打豐富的鮮麻酸爽口感；另款「老火酸白菜魚」則表現溫和順口是不嗜辣者的選擇。叁加叁自去年底起陸續開出竹北光明店、西門昆明店，最新正在籌備桃園藝文店及台中麗寶店。

【築間集團|築間酸菜魚】

築間打造「築間酸菜魚」。築間／提供
築間打造「築間酸菜魚」。築間／提供

築間酸菜魚主打的「總長酸菜魚」，經不斷研發、試煉端出一碗「最叛逆的可以喝的酸菜魚」，以招牌湯底柴魚昆布湯加入酸菜，再搭配自製酸蘿蔔，還有朝天椒、泡椒、青花椒等製成5款湯底魚料理。繼高雄岡山、香港、基隆及新北永和後，最新於上月底插旗台中市13期中山附醫商圈。

【米塔集團|蜀川香酸菜魚】

圖／翻攝蜀川香 酸菜魚臉書
圖／翻攝蜀川香 酸菜魚臉書

米塔集團全新品牌「蜀川香酸菜魚」，店內招牌酸菜魚以「祖傳秘製酸白菜」作為靈魂，品牌主廚將傳統川菜巧妙融入獨門祕方，以特選魚大骨為基底，用新鮮蔬果及多種川系辛香料，經過18小時的精心熬煮打造。

【黑浮咖啡 客家酸菜鱸魚】

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡以風靡全台的重慶經典名菜「酸菜魚」概念出發，餐桌打造《探鮮。御廚義式酸菜魚》，於5月12日前期間限定販售。主打結合義式底蘊嶄新研發的「青花椒客家酸菜義式鱸魚義大利麵」，讓饕客品嚐中西合璧交織出的酸、鮮、麻、辣味蕾饗宴。

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